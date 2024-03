Gazaan apua kuljettava laiva valmistautuu lähtöön Kyprokselta – ilmasta pudotettu apulähetys surmasi viisi ihmistä, kun laskuvarjo ei auennut

Gazaan lähtevä avustuslaiva valmistautui lauantaina lähtöön Kyprokselta, jos humanitaarisen reitin avaamisesta syntyy sopu. Merireitillä yritetään kiertää Israelin maateitse kuljetettaville avustuksille asettamia esteitä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Amerikkalainen kansalaisjärjestö World Central Kitchen sanoi aluksen olevan valmis lähtemään Larnakan satamasta milloin vain. EU-komissio toivoo, että reitti saataisiin virallisesti auki viimeistään sunnuntaina.

Maailman ruokaohjelman mukaan meriteitse ei ole mitenkään mahdollista saada kuljetettua Gazaan riittävää määrää apua.

Merikuljetukset ovat EU:n, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden arabiemiraattien yhteishanke. YK on painottanut, että tehokkain tapa saada apua perille olisi maateitse, mutta Israel on jo pitkään estänyt valtaosan avustuskuljetusten pääsystä Gazaan. YK on toistuvasti varoittanut, että Gazan kaistale on nälänhädän partaalla.

Kun maateitse kuljetettavia avustuskuljetuksia on lähes mahdotonta saada perille, ovat monet maat ryhtyneet pudottamaan apua ilmasta. Kanada on uusimpana maana ilmoittanut aloittavansa ilmakuljetukset. Kehitysministeri Ahmed Hussenin mukaan Kanada aikoo tehdä yhteistyötä Jordanian ja YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman kanssa, jotta Gazaan saadaan pudotettua ruokaa ja muuta apua.

Hussenin mukaan edessä on vakava uhka, että mittava määrä ihmisiä nääntyy nälkään, etenkin Gazan pohjoisosassa.

VIIME aikoina osa maista on toimittanut kaistalle apua ilmasta, mutta apulähetysten pudottamista on arvosteltu, koska sen katsotaan olevan jopa vaaraksi siviileille.

Gazassa viisi palestiinalaista sai surmansa ja kymmenen loukkaantui, kun ilmasta pudotettu avustustoimitus oli osunut taloon. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle al-Shifan sairaalan ensiapupoliklinikan ylihoitaja.

- Laskuvarjo ei avautunut ja (avustustoimitus) putosi alas kuin raketti, silminnäkijä Mohammed al-Ghoul puolestaan kuvaili AFP:lle.

Sekä Yhdysvallat että Jordania ovat kiistäneet, että kummankaan valtion lentokone olisi aiheuttanut kuolemia. Avustustoimituksen yhteistyötahoina olivat myös Belgia, Egypti, Ranska ja Hollanti.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi perjantain vastaisena yönä kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan, että Yhdysvallat avaa tilapäisen sataman Gazaan avun toimittamista varten. Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon kuitenkin totesi, että tilapäisen sataman avaaminen kestäisi jopa kaksi kuukautta.

Hamasin alainen Gazan terveysministeriö kertoi lauantaina, että edellisen päivän aikana kuoli 82 ihmistä Israelin iskujen seurauksena. Kaikkiaan Israelin hyökkäyksen aikana on terveysministeriön mukaan kuollut 30 960 ihmistä, useimmat naisia ja lapsia.