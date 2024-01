Gazan tuhoutuneita asuinrakennuksia tulisi käyttää todisteina kansanmurhasta, sanoo YK:n edustaja

YK:n asumisasioita käsittelevä erityisraportoija Balakrishnan Rajagopal sanoo X-viestipalvelussa, että Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) tulisi ottaa huomioon tuhoutuneet asuinrakennukset sekä tuhojen laajuus Gazan kaistalla todistusaineistona kansanmurhasyytöksissä Israelia vastaan.

Rajagobal viittasi viestissään myös tietoihin, joiden mukaan Gazan kaupungissa ja sen ympäristössä olevista rakennuksista ainakin yli 70 prosenttia ja koko Gazan kaistalla noin puolet rakennuksista on joko vaurioitunut tai tuhoutunut.

About 56% of houses in Gaza are destroyed or damaged. Northern Gaza is most heavily affected with upto 82% destroyed or damaged. ICJ should consider this as evidence of genocide when coupled with public statements documented before it by South Africa.https://t.co/zsC8GgHoUu

— UN Special Rapporteur on the right to housing (@adequatehousing) January 10, 2024