Israelin ja palestiinalaisten välisissä viime päivien väkivaltaisuuksissa on kuollut jo 50 ihmistä, uutistoimisto AFP kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin ilmaiskuissa Gazan kaistaleelle on kuollut 43 ihmistä, joista 13 lapsia. Lisäksi Länsirannalla on kuollut kaksi palestiinalaista. Palestiinalaisten äärijärjestöjen tekemissä raketti-iskuissa on kuollut viisi israelilaista.

Viime päivien väkivaltaisuudet saivat alkunsa yhteenotoista Jerusalemin al-Aqsan moskeijassa viime viikolla. Väkivalta osapuolten välillä on laajamittaisinta moneen vuoteen.

Israelin ja Gazan aluetta kontrolloivan äärijärjestö Hamasin väliset väkivaltaisuudet ovat vaarassa kärjistyä täydeksi sodaksi, YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattori Tor Wennesland varoittaa Twitterissä.

Norjalaisdiplomaatti vaatii tviitissään tulituksen lopettamista välittömästi ja kummankin osapuolen johtajia ottamaan vastuun tilanteen rauhoittamisesta.

Yhdysvallat oli haluton hyväksymään lausuntoluonnoksen.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä pitää tänään hätäkokous Israelin ja palestiinalaisten välisten levottomuuksien vuoksi, diplomaattilähteet kertovat. Kyseessä on jo toinen tilannetta käsittelevä tapaaminen kolmen päivän sisään.

Suljettujen ovien takana käytävää keskustelua ovat pyytäneet Tunisia, Norja ja Kiina.

Edellinen asiaa käsittelevä kokous käytiin maanantaina, eikä tuolloin saatu aikaan yhteistä lausuntoa aiheesta. Yhdysvallat ilmaisi olleensa haluton hyväksymään Norjan ehdottaman lausuntoluonnoksen.

Uutistoimisto AFP:n näkemässä tekstissä kehotettaisiin Israelia lopettamaan siirtokunta-, purku- ja häätötoimet, myös Itä-Jerusalemissa. Lisäksi neuvoston jäsenten on määrä ilmaista vakava huolensa jännitteiden ja väkivaltaisuuksien kärjistymisestä Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa, jotka Israel on miehittänyt. Israel näkee Itä-Jerusalemin osana pääkaupunkinaan pitämää Jerusalemia.

Kun Yhdysvaltain edustajalta kysyttiin, onko vastustus neuvoston lausuntoa vastaan hälvennyt, ulkoministeriön edustaja Ned Price vältteli suoran vastauksen antamista. Hän kuvaili maan haluavan nähdä askelia tilanteen liennyttämiseksi, tulivatpa ne sitten Israelin, palestiinalaisten tai YK:n turvallisuusneuvoston puolelta.