Gazan väkivaltaisuuksista huolestunut Soini patistaa osapuolia neuvottelupöytään

Israelin sotilaat ampuivat pitkäperjantaina hengiltä 16 palestiinalaista, kun rajalla Gazan puolella järjestetty mielenosoitus muuttui väkivaltaiseksi. Lisäksi jopa noin 1 400 ihmisen arvioidaan haavoittuneen Israelin armeijan luodeista.

Lieberman sanoi armeijan radiolle, että Israelin sotilaat tekivät sen mikä oli tarpeellista. Ministerin mukaan sotilaat ansaitsisivat mitalin.

Liebermanin mukaan Israel ampui ainoastaan kohti niitä, jotka hyökkäsivät rajan suuntaan. Muita mielenosoittajia ei hänen mukaansa vahingoitettu.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja EU:n ulkoministeri Federica Mogherini ovat vaatineet puolueetonta selvitystä pitkäperjantain veriteoista Gazan rajalla.

Yhdysvallat esti lauantaina YK:n turvallisuusneuvostoa pääsemästä yksimielisyyteen yhteisestä lausunnosta Gazan väkivaltaisuuksista.

Suomen ulkoministeri Timo Soini ilmaisi sunnuntaina tviitissä huolensa Gazan rajan tilanteesta. Soini korosti, että nyt tarvitaan osapuolten malttia sekä paluuta rauhanneuvotteluihin, joiden tavoitteena on kahden valtion malli. Tässä mallissa Israel ja palestiinalaiset saisivat kumpikin oman valtion.

Pitkäperjantai oli Gazan alueen verisin päivä sitten vuoden 2014.

FM Soini: Deeply concerned about situation at the Gaza border. Urging for return to calm and restraint. Further violent escalation must be avoided.

Resumption of peace talks towards a two-state solution needed.

Statement by @FedericaMog on events in Gaza https://t.co/QspmuUAQxN

— Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) April 1, 2018