Gazassa on ehkä kuollut jo lähes 140 ihmistä – tulitauon uskotaan olevan lähellä

Israelin ja palestiinalaisten väliset taistelut ovat jatkuneet jälleen lauantain vastaisena yönä.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Israel on jatkanut lauantain puolella Gazan pommituksia ilmaiskuin ja tykistökeskityksin.

Samaan aikaan Hamasin kerrotaan ampuneen raketteja Israelin suuntaan, osuen muun muassa Ashdodin kaupunkiin. Ashdodiin osunut raketti osui Times of Israelin mukaan polttoainevarastoon ja lähetti taivaalle valtavan tulipallon.

Gazan kaistalle tehdyissä iskuissa on kuollut tähän mennessä jo ainakin 126 ihmistä, joista 31 on lapsia, kertoo Palestiinan terveysministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Al-Jazeera puolestaan kertoo Gazassa kuolleen jo 137 palestiinalaista, joista 36 on lapsia.

Kuolonuhrien lisäksi ainakin yli 900 ihmistä on haavoittunut Gazassa. YK:n mukaan 10 000 gazalaista on joutunut lähtemään kodeistaan pommitusten vuoksi.

Israelilaislähteiden mukaan israelilaisia on kuollut yhdeksän. AFP:n mukaan kuolleiden joukossa on myös lapsi ja sotilas. Yli 560:n kerrotaan haavoittuneen.

Maanantain jälkeen Gazasta on ammuttu Israelia kohti yli 2 000 rakettia. Israel on puolestaan tehnyt iskuja lähes 800 kohteeseen. Perjantaina maan asevoimat teki muun muassa mittavan iskun Hamasin tunneliverkostoon, joka oli kaivettu siviilialueiden alle.

Diplomaatti: Kovat iskut viittaavat tulitauon olevan lähellä

Tulitauon arvioidaan voivan olla tuloillaan jo lähipäivinä, kertoo tulitaukoneuvottelupyrkimyksiä tunteva diplomaattilähde Times of Israel -lehdelle.

Diplomaatin mukaan sovittelijat ovat ilmaisseet varovaista optimismia siitä, että taisteluihin voitaisiin saada tauko jo tulevien päivien sisällä. Hän kertoo arvion perustuvan kokemukseen aiemmista tulitaukoneuvotteluista edellisten väkivaltaisuuksien päättämiseksi. Tämän lisäksi arvioon on vaikuttanut neuvotteluhuoneessa olevan ilmapiirin tarkastelu.

Neuvottelijat uskovat diplomaatin mukaan, että Israelin kovat pommitukset torstaina ja perjantaina voivat viitata siihen, että maa tekee viimeisiä iskujaan ennen kuin se suostuu lopettamaan taistelut.

Times of Israelin mukaan Hamasin poliittinen johtaja Khaled Mashaal kertoi perjantaina turkkilaiselle uutistoimistolle, että Hamas olisi valmis tulitaukoon, muttei ole saanut vastausta Israelilta. Mashaalin mukaan Yhdysvallat ja Venäjä olisivat osallisina neuvotteluissa.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää jälleen sunnuntaina virtuaalisen kokouksen Israelin ja palestiinalaisten kriisin vuoksi. Ajankohta keräsi jo tuoreeltaan kritiikkiä tahoilta, joiden mielestä turvallisuusneuvoston pitäisi tarttua asiaan nopeammin.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vaatinut välitöntä tulitaukoa sekä Israelilta että Hamasilta.

Siviilit tarttuivat aseisiin Sheikh Jarrahissa

Israelissa on nähty monessa paikassa arabi- ja juutalaisväestön välisiä väkivaltaisuuksia. Yhteenottojen lisäksi tuleen on tuikattu niin synagogia kuin moskeijoitakin.

Poliisin mukaan tällä viikolla on pidätetty yli 750 ihmistä.

Times of Israel kertoo Itä-Jerusalemin Sheikh Jarrahin kaupunginosassa kuvatusta videosta, jolla näkyy, kuinka äärioikeistoon kuuluvat juutalaisväestön edustajat ampuvat luoteja kiviä ja ilotulitteita heitteleviä palestiinalaisia kohti. Lehti arvioi, että siviilien tarttuminen aseisiin olisi aiempaa kovempi kärjistyminen tilanteessa.

Viimeaikaisen tilanteen kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Sheikh Jarrahissa. YK:n ja EU:n mukaan tällaiset häädöt, talojen ja muun omaisuuden tuhoaminen sekä siirtokuntarakentaminen ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Jännitteet kasvaneet myös muilla rajoilla

Jännitteet ovat kasvaneet myös Israelin pohjoisosissa, missä maa käy teknisesti sotaa naapurimaiden Libanonin ja Syyrian kanssa. Israelin armeija kertoi ampuneensa perjantaina varoituslaukauksia Libanonin alueelta Israeliin tulleita mellakoitsijoita kohti ja saaneen heidät palaamaan takaisin rajan toiselle puolen.

Israelin arkkivihollinen Iran-myönteinen shiiajärjestö Hizbollah kertoo Israelin luotien tappaneen järjestön 21-vuotiaan jäsenen.

Myöhemmin Syyriasta ammuttiin Israelia kohti kolme rakettia. Hizbollah toimii myös Syyriassa, mutta tapahtumien välillä ei ole vahvistettu olevan yhteyttä.

Arttu Mäkelä – STT