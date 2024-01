Gazassa raskaita taisteluja – Israel kertoo tappaneensa kymmeniä terroristeja

Gazassa ainakin 140 ihmistä on saanut surmansa Israelin iskuissa maanantain vastaisena yönä, kertoi äärijärjestö Hamasin valvoma alueen terveysministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin armeijan mukaan sen sotilaat tappoivat kymmeniä aseistettuja terroristeja raskaissa taisteluissa Gazan keskiosassa.

Hyökkäysvaunujen tukemat Israelin maajoukot ovat keskittäneet operaatioitaan erityisesti Gazan kaistan eteläosan tärkeimpään kaupunkiin Khan Yunisiin, missä armeijan mukaan on edelleen runsaasti äärijärjestöjen taistelijoita.

Gazaan on yritetty neuvotella uutta tulitaukoa jo pitkään, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Tuoreimmassa yrityksessä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja William Burns tapasi Israelin, Egyptin ja Qatarin edustajia Pariisissa sunnuntaina, mutta kokouksen jälkeen ei kerrottu edistyksestä.

YHDYSVALTAIN presidentti Joe Biden on valtuuttanut Burnsin yrittämään sopua panttivankien vapauttamisesta, jonka vastineeksi Israel keskeyttäisi hyökkäyksensä Gazassa, amerikkalaismedia kertoi viikonloppuna.

New York Times kirjoitti lauantaina, että pöydällä on ehdotus, jonka mukaan Israel keskeyttäisi taistelut kahdeksi kuukaudeksi vastineeksi yli sadan panttivangin vapauttamisesta.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin vajaat neljä kuukautta sitten tappaen Israelin viranomaisten mukaan noin 1 140 ihmistä, valtaosin siviilejä.

Samalla järjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista yli 130 on edelleen vankeina. Loput on joko vapautettu tai he ovat kuolleet.

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on alueen terveysministeriön mukaan kuollut yli 26 400 ihmistä, pääosin naisia ja lapsia. Lisäksi yli miljoona Gazan asukasta on joutunut pakenemaan kodeistaan Gazan eteläiseen kolkkaan Rafahin alueelle Egyptin rajan tuntumaan.