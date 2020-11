Georgian tulos valmistumassa – ääniä laskematta alle 25 000

Georgian ääntenlaskenta on valmistumassa lähitunteina. ABC Newsin mukaan osavaltiossa on laskematta enää alle 25 000 ääntä. Demokraatti.fi

Republikaaneja edustavalla presidentti Donald Trumpilla on parhaillaan 49,6 prosenttia Georgiassa annetuista äänistä. Demokraattien Joe Bidenin osuus on 49,2, joten tilanne osavaltiossa on erittäin tiukka.

Ääni on laskematta erityisesti Atlantan metropolialueella, joka on demokraattien kannatusaluetta.

Demokraattien presidenttiehdokas ei ole voittanut Georgiassa sitten vuoden 1992, jolloin Bill Clinton valittiin Yhdysvaltain presidentiksi.

Georgian voittaja saa itselleen 16 valitsijamiestä. CNN:n mukaan Biden johtaa Trumpia valitsijamiehissä 253-213, joten Georgian voittaminen ei vielä itsessään ratkaisisi vaalia Bidenille.

Valinta Yhdysvaltain presidentiksi edellyttää 270 valitsijamiehen tuen.