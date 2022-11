Greta Thunberg jättää YK:n ilmastokokouksen väliin

Egyptissä kansalaisaktivistien toiminnan rajoittaminen YK:n sunnuntaina alkavan ilmastokokouksen alla on nostanut huolta ja kritiikkiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esimerkiksi egyptiläisten kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua kokoukseen on rajoitettu, ja mielenosoituksia aiotaan ennakkotietojen mukaan sallia vain pienellä, rajatulla alueella.

Tällä viikolla julkisuuteen nousi myös mieltään Egyptissä osoittaneen intialaisen ilmastoaktivistin pidätys kokouksen alla, kertoo Guardian.

YK on ilmaissut huolensa asiasta.

- Pidätykset ja vangitsemiset, kansalaisjärjestöjen varojen jäädyttämiset ja ihmisoikeuksien puolustajien matkustusrajoitukset ovat luoneet pelon ilmapiirin, joka estää egyptiläisiä kansalaisjärjestöjä osallistumasta näkyvästi COP27-kokoukseen, YK totesi.

YK muistutti, että kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi Egyptin täytyy huolehtia kansalaisyhteiskunnan jäsenten turvallisuudesta ja siitä, että nämä pääsevät osallistumaan COP27-ilmastokokoukseen, YK totesi.

YLIPÄÄTÄÄN isäntämaana toimivan Egyptin oma toiminta ei ole erityisen mairittelevaa ihmisoikeuksien saralla. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on todennut, että Egypti on säännönmukaisesti rajoittanut ympäristöjärjestöjen toimintaa.

Human Rights Watchin mukaan ympäristöjärjestöjen jäseniä on pidätetty, matkustamista on rajoitettu ja ylipäätään heitä on pyritty pelottelemaan hiljaiseksi. Toimenpiteet ovat samankaltaisia, joita Egypti on käyttänyt myös muiden kansalaisjärjestöjen toiminnan rajoittamiseksi vuoden 2011 arabikevään jälkeen.

Näistä syistä johtuen esimerkiksi ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on ilmoittanut, että ei aio osallistua kokoukseen.

- Syitä jättää menemättä on useita, mutta kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat tänä vuonna äärimmäisen rajatut, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Lontoossa.

Thunberg on ilmaissut myös Twitterissä tukensa Egyptissä vankilassa oleville aktivisteille.

EGYPTIN ihmisoikeusloukkaukset ovatkin kokouksen ympärillä leijuva kiusallinen teema, mutta julkisia kannanottoja asiasta ei silti välttämättä synny.

Eräs egyptiläinen ympäristöaktivisti totesikin nimettömästi Foreign Policy -lehdelle, että kokoukseen osallistuvien länsimaiden tulisi nostaa esille Egyptin tekemät ihmisoikeusrikkomukset.

Näin ei kuitenkaan välttämättä käy, sillä Yhdysvallat on huolissaan siitä, että koko kokouksen tavoitteet vesittyvät, mikäli Egyptiin kohdistuu liikaa negatiivista julkisuutta.

Foreign Policy -lehden haastattelemat nimettömät virkamieslähteet perustelevat tätä sillä, että itsevaltaisten valtioiden tulee olla mukana edistämässä ilmastonmuutoksen torjuntaa tai tavoitteet vesittyvät.

Sanna Raita-aho / STT