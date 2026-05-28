28.5.2026 09:04 ・ Päivitetty: 28.5.2026 09:42
”Gripen on armeijamme prioriteetti” – Zelenskyi hävittäjäkaupoilla Ruotsissa
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Ruotsissa. Zelenskyi tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus.
Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C ja D -malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan.
Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi 100-150 E-mallin hävittäjää. Molempien johtajien allekirjoittamassa kirjeessä ei asetettu tarkkoja päivämääriä. Kristersson sanoi viime lokakuussa, että ensimmäiset hävittäjät voitaisiin viedä Ukrainaan kolmen vuoden sisällä, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.
- Gripen on armeijamme prioriteetti, Zelenskyi sanoi tällöin.
Ruotsi oli aiemmin keskeyttänyt suunnitelman lähettää Gripeneitä Ukrainaan, kun kumppanimaat olivat pyytäneet, että Ukraina keskittyy ensin yhdysvaltalaisiin F-16-hävittäjiin.
Kristerssonin ja Zelenskyin on tarkoitus järjestää ilmapuolustukseen liittyvä tiedotustilaisuus tänään kello 14 Suomen aikaa.
Uutista täydennetty klo 12.42.
