Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

28.5.2026 09:04 ・ Päivitetty: 28.5.2026 09:42

”Gripen on armeijamme prioriteetti” – Zelenskyi hävittäjäkaupoilla Ruotsissa

Tobias SCHWARZ - AFP / LEHTIKUVA

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Ruotsissa. Zelenskyi tapaa vierailullaan Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, ja kaksikon on tarkoitus tehdä ilmapuolustukseen liittyvä ilmoitus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ruotsalaisen Aftonbladet-lehden mukaan ilmoitus koskee ruotsalaisia Gripen-hävittäjiä. Ruotsin on lehden mukaan tarkoitus lahjoittaa Ukrainalle hävittäjän vanhempia C ja D -malleja. Lisäksi maat aloittavat neuvottelut uudemman E-mallin myymisestä Ukrainaan.

Maat sopivat viime lokakuussa tavoitteesta, että Ukraina ostaisi 100-150 E-mallin hävittäjää. Molempien johtajien allekirjoittamassa kirjeessä ei asetettu tarkkoja päivämääriä. Kristersson sanoi viime lokakuussa, että ensimmäiset hävittäjät voitaisiin viedä Ukrainaan kolmen vuoden sisällä, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

- Gripen on armeijamme prioriteetti, Zelenskyi sanoi tällöin.

Ruotsi oli aiemmin keskeyttänyt suunnitelman lähettää Gripeneitä Ukrainaan, kun kumppanimaat olivat pyytäneet, että Ukraina keskittyy ensin yhdysvaltalaisiin F-16-hävittäjiin.

Kristerssonin ja Zelenskyin on tarkoitus järjestää ilmapuolustukseen liittyvä tiedotustilaisuus tänään kello 14 Suomen aikaa.

Uutista täydennetty klo 12.42.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
28.5.2026
”Tässä käydään ihan perinteistä tulonjakotaistelua” – näin kevään kiistely työajoista leimahti
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
”Elämässä pitää olla muutakin kuin työ” – Teollisuusliiton väki kannattaa lyhyemmän työajan kokeiluja
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
28.5.2026
Arvio: Nobelisti varoittaa totalitarismista – traumojen sirpaleisuudesta todistavat tarinat ovat musertavia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU