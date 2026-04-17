17.4.2026 04:24 ・ Päivitetty: 17.4.2026 04:24
GT-ryhmä: On jo kiire rajoittaa Lähi-idän sodan kustannuksia
Johtavien talousmaiden G7-ryhmän mukaan Lähi-idän pitkittyneen sodan maailmanlaajuisia taloudellisia kustannuksia on rajoitettava kiireellisesti.
G7-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan. Yksimielinen lausunto julkaistiin Yhdysvaltain Washingtonissa torstaina pidetyn kokouksen päätteeksi.
Lausunnossa ryhmä korosti myös tarvetta edetä nopeasti kohti kestävää rauhaa Lähi-idässä.
Ranskan valtiovarainministeri Roland Lescure sanoi toimittajille torstaina, että öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen on avauduttava uudelleen, mutta ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.
Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopulla. Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa siitä lähtien.
