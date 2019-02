Guardian: EU:ssa kaavaillaan brexitin huomattavaa lykkäämistä – edellyttäisi Britannian aloitetta

EU:ssa pohditaan mahdollisuutta lykätä brexitiä vuoden 2021 alkuun, kertoo Guardian EU-lähteisiin nojaten.

Lähteiden mukaan Britannian EU-jäsenyysajan pidentäminen 21 kuukaudella on nousemassa EU:n kannaksi siltä varalta, että Britannian hallitus pyytää EU-eron lykkäämistä.

EU on haluton siirtämään brexitiä eteenpäin vain esimerkiksi kolmella kuukaudella, jos Britannian pääministeri Theresa May ei onnistu saamaan erosopimukselleen parlamentin hyväksyntää. Tällöin sama ongelma ja uusi lykkäys saattaisi olla edessä jo kesällä.

Pidemmän neuvotteluajan uskotaan antavan paremmat mahdollisuudet sovun löytymiseen.

Erään EU-diplomaatin mukaan 21 kuukauden lykkäys olisi siinäkin mielessä järkevää, että EU:n nykyinen budjettikausi ulottuu juuri vuoden 2020 loppuun.

Diplomaatin mukaan ehdotuksesta keskustellaan tällä hetkellä Brysselissä. Lähdetietojen mukaan muun muassa EU-komission pääsihteeri Martin Selmayr tukee ajatusta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalla Donald Tuskilla ei vielä ole kantaa asiaan.

Britannian on tarkoitus jättää EU reilun kuukauden päästä, 29. maaliskuuta. Niin sanottu kova brexit eli EU-ero ilman minkäänlaista sopimusta on alkanut näyttää koko ajan todennäköisemmältä, kun Britannian parlamentti ei ole hyväksynyt Mayn EU:n kanssa neuvottelemaa erosopimusta.

EU-eroa on tarkoitus seurata 21 kuukauden siirtymäaika, jonka aikana EU-lait ovat yhä voimassa Britanniassa. Lykkääminen merkitsisi sitä, että tämä siirtymäkausi muuttuisi Britannian osalta EU-jäsenyysajaksi.

May ei haluaisi lykätä

EU:ssa ollaan yhä turhautuneempia tapaan, jolla May hoitaa brexit-neuvotteluja. Britannian hallitus ei ole viime päivinä tarjonnut mitään uusia konkreettisia ehdotuksia, mutta May on silti kotimaassa antanut kuvan, että hänen ministerinsä käyvät Brysselissä neuvotteluita.

May itse on ollut haluton lykkäämään brexitiä.

– Ihmiset puhuvat artiklan 50 pitkittämisestä ihan kuin se ratkaisisi ongelman, mutta ei se tietenkään tee sitä. Se vain lykkää päätöksen hetkeä. Tulee hetki, jolloin meidän täytyy tehdä päätös, May sanoi.

EU-johtajilta sen sijaan on jo tullut tukea brexitin lykkäämiselle.

– Jos maaliskuun alkuun mennessä erosopimukselle ei ole tukea, mielestäni olisi hyvä lykätä brexitiä, koska sopimukseton tilanne on huono EU:lle mutta äärimmäisen huono Britannialle, sanoi Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sunnuntaina.