Kotimaa
23.6.2026 12:14 ・ Päivitetty: 23.6.2026 12:14
Haapajärven ex-johtajien virkarikosepäilyt eivät johda syytteeseen
Haapajärven entisen johdon rikosepäilyt eivät johda syytteisiin. Syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätökset entisen kaupunginjohtajan Juha Uusivirran ja entisen sivistystoimen johtajan Veikko Tikanmäen osalta.
Rikosepäilyssä oli kyse siitä, miten kaupungin hallinnossa oli aiemmin käsitelty kaupunginhallituksen entiseen puheenjohtajaan Jari Nahkaseen kohdistunutta rikosepäilyä. Myös Haapajärven yläasteen rehtorina toiminutta Nahkasta epäiltiin muun muassa seksuaalirikoksesta. Hän kuoli liikenneonnettomuudessa helmikuussa 2024.
Haapajärven kaupunki oli pyytänyt poliisia selvittämään, olisiko Tikanmäen pitänyt tehdä päätös Nahkasen virasta pidättämisestä ja oliko Uusivirta valvonut, että näin tapahtuu. Kummankaan osalta ei ollut todennäköisiä syitä nostaa syytettä virkarikoksesta, syyttäjä toteaa.
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