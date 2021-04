Haatainen Saarikon kovasta retoriikasta: ”Tulee kohta 2 000 päivää täyteen ministerinä”

Työllisyyslinjauksista on ennakoitu julkisuudessa vääntöä hallituksen sisällä puoliväliriihessä etenkin SDP:n ja keskustan välillä. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) on käyttänyt melko kovaakin retoriikkaa.

– Hallituksessa ollaan tai ei olla hallituksen linjan tai asioiden vuoksi, ja se veri punnitaan jo puoliväliriihessä, Saarikko sanoi Kotimaa-lehden haastattelussa viime viikolla.

Hallitus neuvottelee jälleen korona-asioista Säätytalolla. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sai Säätytalon portailla kommentoitavakseen keskustan puoliväliriihtä edeltävän retoriikan.

– Minulla tulee kohta 2 000 päivää täyteen ministerinä. Minä olen ollut aika monissa tilanteissa. Kyllä se sopu sitten sieltä varmastikin löytyy tai yhteinen näkemys, Haatainen totesi.

Hänen mukaansa yhteistä näkemystä on paljon.

– On tiettyjä painotuksia varmasti, mutta ensi viikolla käydään nämä neuvottelut. Toivon ja uskon, että me löydämme yhteisen hyvän linjauksen. Sitä tässä on rakennettu jo pitkään, Haatainen sanoi.