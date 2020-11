Haatainen: ”Työelämän on yksinkertaisesti hyväksyttävä se, ettei ihmisen mieli ole aina sataprosenttinen”

Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli tänään Työolobarometrin 2019. Johannes Ijäs Demokraatti

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että työn murrosta kuvaa se, että työ kuormittaa yhä useammin henkisesti eikä niinkään fyysisesti.

Tietotyön ja digitalisaation kasvu muuttavat työelämää nyt hyvin nopealla vauhdilla.

Työministerinä Haatainen kertoi kantavansa suurta huolta mielenterveysongelmien kasvusta.

Mielenterveysongelmat ovat ohittaneet jo tuki- ja liikuntaelinsairauksien syyt yleisimpänä työkyvyttömyyseläkkeen syynä.

– Tämä on otettava vakavasti. Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen pitää nostaa työpaikoilla yhä keskeisempään asemaan. Erityisesti nyt korona-aikana omasta mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta on kannettava isosti huolta. Mielenterveysongelmat ovat asia, joka vaatii meiltä paljon ja koko kansakunnan tasolla.

Vastaamon tietomurto on puhuttanut viime päivinä Suomessa.

– Toivon, että tämä tietomurto ei vaikuta ihmisten haluun ja uskallukseen hakea apua silloin kun sitä tarvitse. Nimittäin Työolobarometri kertoo sen, että ihmisillä on tarvetta mielenterveyden palveluihin.

Hallituksen kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteena on lisätä mielenterveysosaamista ja taitoja työpaikoilla työelämänmuutoskohdissa ja johtamisessa. Työkykyohjelmassa taasen keskitytään jo olemassaolevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työllistymisen edistämiseen.

– Nämä poliittiset toimenpiteet ovat tärkeitä ja laajakantoisia, mutta yksistään ne eivät riitä. Me tarvitsemme myös asennemuutosta ja uudenlaista keskustelukulttuuria.

– Työelämän on yksinkertaisesti hyväksyttävä se, että ihmisen mieli, ihan samalla tavalla kuin ihmisen keho, ei ole aina sataprosenttinen. Siksi peräänkuulutan myös armollisuutta työelämään. Tämä armollisuuden vaatimus kytkeytyy meillä niin työelämässä jaksamiseen kuin jatkamiseen, työministeri Haatainen painotti.

Työikäisen väestön ikääntyminen ja syntyvyyden aleneminen vaikuttavat siihen, että työikäisten määrä alenee vuosittain.

– Näin ollen meillä ei ole yksinkertaisesti edes varaa sulkea ihmisiä työelämän ulkopuolelle tai kuormittaa ihmisiä loppuun saakka. Työurat eivät kasva, jos palamme loppuun jo ennen keski-ikää.

Iän karttuessa oman osaamisen kehittäminen hiipuu. Tähän ongelmaan hallituksen on nyt tarkoitus puuttua jatkuvan oppimisen uudistuksella, jota valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

– Ikääntyneen työvoiman osalta hyvänä asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että ikääntyneiden epävarmuus uuden työn löytymisestä työttömyyden uhatessa on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Niin ikään ikääntyneisiin kohdistuvan syrjinnän havaitseminen työpaikalla on vähentynyt ja ikääntyneiden kokema työkyky on parantunut. Nämä ovat todella hyviä uutisia, kun ajatellaan sitä, että työuria pitää saada pidemmiksi, Haatainen sanoi.