Haatainen vierailulle Ruotsiin – ”Yhteistyötä on tarpeen tiivistää myös huoltovarmuudessa muuttuneessa turvallisuusympäristössä”

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vierailee Ruotsissa maanantaina ja tiistaina. Vierailun teemana maiden välisen yhteistyön ja erityisesti huoltovarmuusyhteistyön tiivistäminen.

– Suomella on vahva ja toimiva huoltovarmuusjärjestelmä, ja olemme tukeneet aktiivista yhteistyötä eri kansainvälisillä tasoilla jo pitkään. Pohjoismainen yhteistyö on jo aiemmin ollut tiivistä, mutta kahdenvälistä yhteistyötä on tarpeen tiivistää Ruotsin kanssa myös huoltovarmuudessa muuttuneessa turvallisuusympäristössä, Haatainen sanoo tiedotteessa.

Ruotsin vierailullaan Haatainen tapaa ministereitä sekä paikallisen huoltovarmuuskeskuksen johtajan Charlotte Petri Gornitzkan.

Oikeus- ja sisäministeri Morgan Johanssonin kanssa Haatainen keskustelee muuttuneesta turvallisuustilanteesta, kansainvälisen yhteistyön korostuneesta merkityksestä sekä yhteistyön tiivistämisestä olemassa olevan kahdenvälisen huoltovarmuussopimuksen pohjalta.

Integraatio- ja maahanmuuttoministeri Anders Ygemanin kanssa keskustelun aiheena on työperäinen maahanmuutto. Lisäksi tapaamisissa käydään läpi myös Suomen turvallisuusselonteon sisältöjä.

Haatainen sanoo tiedotteessa olevansa todella tyytyväinen, että Huoltovarmuuskeskus sekä Ruotsin Myndigheten för samhallsskydd och beredskap (MSB) ovat tiivistäneet ja konkretisoineet yhteistyötään huoltovarmuudesta viime vuosina.

– Kannustan yhteistyön tiivistämiseen entisestään myös tulevaisuudessa, Haatainen sanoo.

Ministeri pitää myös puheenvuoron Hanaholmenin huoltovarmuusteemaisessa seminaarissa. Vuonna 2021 käynnistynyt Hanaholmen-ohjelma on siviilivalmiutta ja kriisinhallintaa koskeva yhteistyöohjelma Suomen ja Ruotsin välillä.