Haavisto Bidenin demokratioiden liitto -avauksesta: ”Suhtaudun odottavan kiinnostuneena”

Demokraatti on kirjoittanut viime aikoina paljon USA:n presidentiksi valitun Joe Bidenin ennen vaaleja esillä pitämästä ajatuksesta demokratioiden liitosta. Johannes Ijäs Demokraatti

Bidenin on määrä kutsua maailman demokratioita jonkinlaiseen foorumiin tai huippukokoukseen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui asiasta sunnuntaina ottaessaan kantaa Joe Bidenin tulevaan presidenttiyteen.

– Nyt on kuulunut myöskin keskustelua, joka on otsikoitu demokratioiden liitoksi. Sillä tarkoitettaisiin jotain sellaista, josta me olemme vanhan perinteen mukaan käyttäneet vähän harhaanjohtavaakin läntistä maailmaa koskevaa nimitystä. Eli niitä maita, jotka ovat ottaneet käyttöönsä läntisen demokratian periaatteet. Ja sellaisia maitahan on paljon Aasiassa. Näin ollen tämä tulee olemaan mielenkiintoinen keskustelu seurata, miten tällainen demokratioiden liitto -ajattelu mahdollisesti etenee, Niinistö sanoi.

SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma totesi viikonloppuna Demokraatissa, että Bidenin iso ratkaisu on, lähteekö hän edistämään tällaista uutta järjestöä.

– Tällainen demokratioiden liitto olisi tietysti suoranainen haastaja YK:lle ja mullistaisi maailman järjestystä periaatteellisella tavalla. Uusien maailmanorganisaatioiden perustaminen toisi myös epävakautta kansainväliseen järjestelmään, joten on mielenkiintoista nähdä, lähteekö Biden käytännössä edistämään näin perustavaa laatua olevia muutoksia, Heinäluoma pohti.

Nyt asiaan ottaa kantaa myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Siinä on varmaan hänen (Bidenin) ajatuksensa, että ehkä juuri transatlanttinen yhteistyö ja vähän laajempikin rinki on maita, joilla on demokraattiset järjestelmät ja sitä kautta paljon yhteistä arvopohjassa. Varmasti tällaistakin tarvitaan, Haavisto sanoo Demokraatille.

Hän toteaa, ettei kyseessä ole YK:n korvaaja.

Haavisto puhuu ”sipulista”, jossa on monta rengasta: YK:ssa ovat kaikki maat. Sitten on ajatus demokratioiden liitosta. Tämän lisäksi Haavisto sanoo, ehkä siellä välissä ovat maat, jotka kaikki eivät ole demokratioita mutta kunnioittavat kansainvälisiä sopimuksia ja toimivat niiden mukaisesti.

– Jotta kriisejä maailmassa voitaisiin hoitaa, niin ehkä tarvitaan demokratioiden liittoa laajempaakin tällaista sääntöpohjaista rinkiä. YK:ta tarvitaan joka tapauksessa, koska sääntöpohjaisuutta ei saa kyseenalaistaa mutta demokratioiden yhteistyöllä voitaisiin varmasti puolustaa niitä arvoja, jotka liittyvät demokratiaprosesseihin, sananvapauteen ja kaikkeen mikä on demokratioille yhteistä.

Haavisto summaa suhtautuvansa odottavan kiinnostuneena siihen, mitä Bidenin ajatus voisi tuoda.

Kysymykseen siitä, että Bidenin hankkeessa joudutaan valitsemaan puolta vaikkapa suhteessa Kiinaan Haavisto toteaa, että EU:n jäsenenä Suomi on puolensa valinnut ja siinäkin mielessä olemme ”demokraattisten maiden liitossa”

– Itse odotan Yhdysvaltain uudelta johdolta tiiviimpää yhteydenpitoa Eurooppaan ja Euroopan unioniin. Se vaatii myös meidän puolelta sinne päin yhteyksiä. Kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tuki, ilmastokysymykset ja tämänkaltaiset ovat varmaan sellaista uutta agendaa, joka nyt voisi tulla vahvemmin Euroopan ja Yhdysvaltain suhteisiin.