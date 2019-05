Haavisto hallitusneuvotteluperjantain jälkeen: ”Hikinen päivä”

– Tänään oli sellainen oikein kunnon hikinen päivä puheenjohtajilla. Aloitettiin aamulla, paljon yksityiskohtia ja paljon pieniä asioita piti tarkastaa. Kun käytiin monien ryhmien asioita läpi, välillä tarvittiin asiantuntijoita puheenjohtajapöytään. Valtiovarainministeriötä käytettiin paljon päivän aikana, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kuvasi Demokraatille illalla kello 19 jälkeen hallitusneuvotteluissa käytettyä perjantaipäivää.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne oli kertonut jo aiemmin iltapäivästä medialle, että hallitusohjelma ja talousluvut ovat nyt kasassa.

– Sunnuntaina tarkistetaan asioita ja varmistetaan, että kaikki ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla, Rinne sanoi.

Haaviston kuvaus on samankaltainen.

– Tekstikirjaukset tarkistetaan sunnuntaina, että ne varmasti vastaavat, mitä tänään on sovittu ja numerot käydään vielä huolellisesti läpi. Tässä on iso aineisto, joka tässä on viikkojen aikana syntynyt. Käydään yksityiskohdat läpi, jotta tulee huolellista työtä. Niissähän ei koskaan tiedä, tuleeko sitten jotakin sellaista, jota vielä pitää tarkistaa, Haavisto toteaa.

Vihreillä mahdollisesta hallitukseen lähtemisestä päättää puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous.

– Sitten kun täältä (Säätytalolta) tulee vihreää valoa, puoluevaltuuskunta kutsutaan koolle. Varmaan sitten jos täältä sunnuntaina tulee valmista, ensi viikolla on yhteiskokous, Haavisto toteaa.

Yhteiskokouksen päivämäärää ei ole vielä Haaviston mukaan lyöty täysin lukkoon.

– Riippuu tuosta sunnuntaista.

Tällä viikolla julkisuuteen on tullut lukuja, joiden mukaan Suomen talouskasvu ei jatkuisi niin hyvänä kuin aiemmin on ennustettu. Miten tämä on vaikuttanut hallitusneuvotteluihin?

– Tavallaan samoilla luvuilla suurin piirtein on tässä menty. Totta kai sellaisella ajatuksella, mitkä asiat mahtuvat kehykseen ja millä valtiontalouden tasapaino saavutetaan. Sehän on ollut koko ajan sellainen makrotaso tässä, Pekka Haavisto vastaa.

Siihen, mitä neuvotteluissa on päätetty Kemiin mahdollisesti tulevan sellutehtaan infrainvestoinneista, Haavisto ei ota kantaa.

Jos teille tarjottaisiin ulkoministerin pestiä, kiinnostaisiko?

– Ei vielä ole näihinkään päästy.