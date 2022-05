Haavisto ja Halla-aho ottavat kantaa Belarus-nimeen – Halla-aho: ”Tämä on ehkä surullinen esimerkki siitä, kun…”

Norja on päättänyt alkaa kutsua Valko-Venäjää Hviterussland-nimen sijaan nimellä Belarus. Johannes Ijäs Demokraatti

Jo aiemmin vastaavasti ovat päättäneet Ruotsi ja Tanska.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe sanoi STT:n mukaan, että nimenmuutos tehdään solidaarisuuden osoituksena Valko-Venäjän demokratialiikkeelle. Störe on tavannut Valko-Venäjän demokratialiikkeen ja opposition johtohahmon, maanpaossa elävän Svjatlana Tsihanouskajan, joka on kannattanut nimenmuutosta.

Ulkoministeri Anniken Huitfeldt näkee, että nimenmuutoksella on tärkeä symbolinen merkitys demokratialiikkeelle. Se erottaa Valko-Venäjän ja valkovenäläiset Venäjästä ja venäläisistä.

Helsingin Sanomien mukaan ulkoministeriö ja Kotimaisten kielten keskus haluavat pitää Valko-Venäjän nimen ennallaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi asiaa tänään Demokraatille eduskunnassa.

Hän toteaa, ettei hänellä ole asiaan omaa vahvaa kantaa.

– Jätän tämän enemmän kielitieteilijöille. Ymmärrän, että tässä on vähän puolesta ja vastaan -argumentteja.

Haavisto ei koe, että nimi Valko-Venäjä olisi millään tavalla loukkaava. Se on historiallinen nimi ja Haavisto otaksuu, että nimen säilyttämisen perusteena on aiemmassa keskustelussa ollut se, että se on lähempänä suomen kieltä kuin Belarus.

– Tietysti varmaan maa itsekin voi siihen vaikuttaa. Kun olen puhunut sekä Valko-Venäjän opposition että tietysti joskus hallituksenkin kanssa, tämä asia ei ole tullut niissä keskusteluissa esille.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoo keskustelua nimenvaihdoksesta surulliseksi esimerkiksi siitä, kun ”poliitikot tai toimittajat ryhtyvät puhumaan asiasta, josta he eivät ymmärrä yhtään mitään”.

– Nimillä on aina historiansa. Ei tällaiselle nimenmuutokselle ole mitään perusteita, koska ei Valko-Venäjän suomenkielinen nimi liity Venäjään yhtään sen enempää kuin Valko-Venäjän kielinen nimi Belarus liittyy Venäjän nimeen. Kyseessä on historiallisesti sama sana ja sillä on omat syynsä. Sen enempää sana rus kuin suomen Venäjä eivät ole alun perin tarkoittaneet Venäjää. Niillä on viitattu itäisiin slaavilaisiin heimoihin. Minusta tämä on aika lapsellista ja turhaa keskustelua.

Kysyttäessä kantaa muiden Pohjoismaiden ratkaisuun, Halla-aho toteaa asian olevan mutkikas.

– Vitryssland nimi on historialtaan ehkä hiukan erilainen. Sanoisin, että tässä nyt on vedottu siihen, mitä valkovenäläinen oppositiopoliitikko Tsihanouskaja on asiasta sanonut. Mutta kun ei hänelläkään oikein ole paikannimistöön ja sen historiaan liittyvää ymmärrystä, en lähtisi nyt sillä perusteella ainakaan solidaarisuuden ilmauksena tällaista nimimuutosta tekemään, Halla-aho sanoo.

Suomessa ja Ruotsissa on viime aikoina puhuttanut myös Nato-prosessi, jonka eteneminen takkuaa tällä hetkellä Turkin vastustuksen vuoksi.

Turkin kanssa on käyty neuvotteluja ja maalla on ollut omat vaateensa ennen kaikkea Ruotsille mutta myös Suomelle. Viime aikoina eniten on puhuttanut maiden aseidenvientikielto Turkkiin, josta Ruotsin on mediatietojen mukaan arveltu olevan valmis tinkimään. Tosin näitä mediatietoja on myös jo loivennettu länsinaapurissa.

Halla-aho summaa yleisellä tasolla, että Turkki on esittänyt joukon erilaisia toiveita ja vaatimuksia.

– Osa niistä on sellaisia, että Turkki varmasti itsekin ymmärtää, että niistä ei voi edes keskustella kuten se, että voitaisiin poliittisin päätöksin kumota oikeuden tekemiä (henkilöiden) palautuskieltoja. Mutta asevientikiellot ovat aina tapauskohtaisia ja niihin liittyy aina poliittista harkintaa. Voisin kuvitella, että tämä on se aihepiiri, jossa nyt voitaisiin ehkä päästä eteenpäin helpommin kuin monissa muissa asioissa, Halla-aho kommentoi.

Pekka Haavisto ei tänään ottanut kantaa neuvotteluihin Turkin kanssa.