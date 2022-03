Haavisto kuittasi kohutun puheen ”ekstriimiksi tulkintamuodoksi”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) osallistuu huomenna Naton ulkoministerikokoukseen ja EU:n ulkoasiainneuvostoon Brysselissä. Johannes Ijäs Demokraatti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puolestaan tänään matkustanut Washingtoniin, jossa hän tapaa huomenna työvierailulla USA:n presidentin Joe Bidenin.

Haavisto kertoi omista tilaisuuksistaan tänään medialle eduskunnassa.

Naton ulkoministerien kokous on koolla niin kutsutussa 30+2-formaatissa eli mukana ovat myös Suomen ja Ruotsin ulkoministerit. Myös EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell on paikalla.

Naton ulkoministerikokouksessa keskustellaan Haaviston mukaan Ukrainan kriisistä ja sen humanitäärisestä puolesta. Maasta on lähtenyt valtava määrä pakolaisia Ukrainan naapurimaihin. Haaviston mukaan myös Euroopan turvallisuus puhuttaa kokouksessa.

Haavisto sanoi, että Suomi tekee Naton kanssa yhteistyötä kumppanuutensa puitteissa.

– Tietysti tällaisena aikana, jolloin Euroopassa on turvallisuusuhkatekijöitä, kumppanuus on syvempää.

Haavistolta kysyttiin myös, nouseeko Suomen Nato-jäsenyys millään tavalla kokouksessa esiin. Hän ennakoi, että Suomen tunnelmia ja kansalaisten näkökulmia varmasti kysellään.

Hän huomautti, että Suomessa kansalaiset ja poliitikot käyvät asiasta keskustelua.

– Olen itse sanonut, että silloin kun ollaan tällaisen kriisin keskellä, mennään niillä järjestelyillä, jotka on hyväksytty edellisessä ulko- ja turvallispoliittisessa selontessa ja eduskunnan vastauksessa siihen. Sitten katsotaan tämän kriisin jälkeen, mitä johtopäätöksiä voidaan vetää.

Haavisto sanoi myös, että Naton ja EU:n koordinointi, josta Suomi on puhunut aina, on nyt noussut tärkeäksi asiaksi. Haaviston mukaan jännite näiden kahden organisaation välillä näyttää sulaneen, mikä on Suomen kannalta hyvä asia.

Tasavallan presidentin Washingtonin vierailusta Haavisto totesi, että vierailun hetki on tärkeä Suomen ja USA:n kahdenvälisten suhteiden kannalta ja siksi, että USA on tärkeä toimija Natossa.

EU:n ulkoministerit puolestaan käyvät perjantain kokouksessaan läpi poliittisen tilanteen. Haaviston tietojen mukaan USA:n ulkoministeri Antony Blinken on kokouksessa vieraana.

– Tietysti erityinen huomio on kiinnittynyt Valko-Venäjän rooliin. Valko-Venäjä näyttää olevan sotilaallisesti entistä aktiivisempi Ukrainaa vastaan kohdistuvassa operaatiossa. Se on tietysti huono uutinen.

Haaviston mukaan EU:ssa on valmius neljänteen pakotepakettiin Venäjää kohtaan ja sen eteenpäinviemiseen Ukrainan sodan vuoksi. Paketin sisältöä hän ei vielä avannut.

Suomessa kummastusta on herättänyt Yhdysvaltain YK-suurlähettilään Linda Thomas-Greenfieldin YK:n yleiskokouksen puheen maininta, jonka mukaan Vladimir Putin olisi uhannut vallata Suomen ja Ruotsin.

Haavisto arveli, että taustalla on ”kiertävä uutinen”, joka on lähtenyt liikkeelle Venäjän ulkoministeriön tiedottajan taannoisesta puheesta, jota on monella tavalla tulkittu ja joka on saanut Haaviston mukaan ”ehkä vähän ekstriimejä (äärimmäisiä) tulkintamuotoja myöskin”. Tiedottaja Marija Zaharova on aiemmin lausunut, että Suomen ja Ruotsin liittymisellä Natoon olisi sotilaallis-poliittisia seurauksia, jotka edellyttäisivät Venäjältä vastatoimia.

Haavisto painotti, että erilaisiin kommentteihin kannattaa suhtautua maltillisesti.

Nato-keskustelua käydään tällä hetkellä niin puolueissa kuin valtioneuvostonkin piirissä.

Haavisto muisteli medialle aikoinaan presidenttiehdokkaana sanoneensa, että kansanäänestys Natosta olisi hankala, jos se tehtäisiin hybiridivaikuttaminen, väärän tiedon levittämisen tai uhkailun ilmapiirissä.

– Mielestäni näitä argumentteja myöskin sitten eduskunta joutuu pohtimaan, jos näistä asioista tekee päätöksiä.