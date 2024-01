Haavisto odottaa yllätysten vaalia – “Gallupit eivät pidä paikkaansa myöskään toisella kierroksella”

Vihreiden tukema valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Pekka Haavisto ennakoi, että presidentinvaalien toisesta kierroksesta kokoomuksen Alexander Stubbia vastaan tulee erittäin tiukka ja tasaisempi kuin mitä kannatusmittaukset ovat tähän asti näyttäneet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Väitän, että gallupit, jotka eivät pitäneet paikkansa ensimmäisellä kierroksella, eivät pidä paikkansa myöskään sillä toisella, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa maanantai-iltana.

Hän huomautti saaneensa vaalipäivän äänistä enemmistön verrattuna Stubbin saamiin ääniin. Miten vajaan kahden viikon päästä käy, riippuu siitä miten muiden puolueiden ja ehdokkaiden äänestäjät käyttäytyvät ja ketkä jäävät kotiin.

- Tämä tulee olemaan yllätysten vaali monella tavalla. Paras veikkaukseni on, että menee erittäin tasan. Silloin jokainen ääni ratkaisee ja merkitsee siinä kokonaisuudessa.

Haavisto ennakoi, että keskustelussa tullaan keskittymään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta että esille nousevat myös tavallisten ihmisten arkeen liittyvät kysymykset, joita hän on saanut kuulla kiertäessään maata kampanjan aikana.

EROISTA suhteessa kilpakumppaniinsa Haavisto sanoi, että hän ja Stubb ovat aivan erilaisia ihmisiä. Haavisto mainitsi oman taustansa kansalaisjärjestöissä ja rauhantyössä. Stubbilla on taas pitkä akateeminen tausta ja kokemusta pääministerinä, hän määritteli.

- Kyllä uskon, että ne tällaiset tekijät erottavat meitä ja luonteet ovat erilaisia. Uskon, että äänestäjät näitä erilaisia asioita huomaavat.

Linjaeroja Haavisto näki muun muassa siinä, miten ehdokkaat vaalikonevastauksissaan suhtautuvat ajatukseen ydinaseiden tuomisesta Suomeen sekä keskustelussa siitä, millaisin toimin koko Suomea pitäisi pitää asuttuna.

Haavisto sanoi halunneensa kampanjansa aikana näyttää, että hän kantaisi huolta myös sellaisista asioista, joista presidentti ei välttämättä päätä. Ne ovat kuitenkin asioita, joita presidentin on hyvä ymmärtää.

- Kun on ABC- ja Neste-huoltamoilla käynyt ja tavannut ihmisiä, on mennyt aika syvälle niihin keskusteluihin, jotka liittyvät vaikka sydänseutujen ongelmiin, kylien tyhjenemiseen tai taloudelliseen tilanteeseen eri puolilla maata. Niin ajattelen, että jo tässä kampanjan kestäessä olen näyttänyt sen, miten toimisin presidenttinä. Kyllä minusta tässä pieniä erojakin on nähtävissä.

HAAVISTO ei määritellyt mitään erityistä keinoa, millä hän olisi ajatellut houkutella Jussi Halla-ahon (ps.) tai keskustan tukeman Olli Rehnin äänestäjiä. Hän arveli, että äänestäjät arvostavat ehdokkaassaan harkintakykyä, pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä.

- Ne ovat sellaisia presidentillisiä ominaisuuksia, joita seuraavan kuuden vuoden aikana tarvitaan. Ja sitten varmaan äänestäjä miettii, että kummassa ehdokkaassa sellaisia ominaisuuksia on enemmän.

Kampanjan aikana ehdokkaat voivat Haaviston mukaan tuoda esille kokemusta ja näkemyksiä tilanteista, jotka paineensietokykyä vaativat. Esimerkkeinä hän mainitsi itärajan tilanteen ja keskustelun kaksoiskansalaisuudesta.

- Halutaan varmoja, selkeitä mielipiteitä ja edellytetään varmaan, että presidentillä on perusteltuja kantoja, jotka sitten eivät kovin nopeasti muutu muuksi.

“Toivotaan ja odotetaan lahjoituksia vielä lähipäivinä.”

Haavisto kertoi, että rahankeräys toisen kierroksen kampanjarahoitukseen on lähtenyt hyvin käyntiin. Jo yön aikana ehti kertyä yli 100 000 euroa täydentämään ensimmäisellä kierroksella tyhjennettyä vaalikassaa.

- Noin puolen miljoonan budjetilla toista kierrosta sitten yritetään käydä. Ja toivotaan ja odotetaan lahjoituksia vielä lähipäivinä.

Lähiaikoina on luvassa myös täydennystä Haavistoa tukevaan kansalaisvaltuuskuntaan.

- Ihan hyviä nimiä kansalaisvaltuuskuntaan on tulossa, Haavisto sanoi, mutta ei paljastanut tukijoista enempää.

Nina Törnudd / STT