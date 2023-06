Haavisto on presidentinvaalien uusi Väyrynen ja Sirkus Finlandia toisen suosikkiehdokkaan rinnalla

Vihreiden Pekka Haavisto ei yllättänyt torstaina yhtäkään ihmistä ilmoittautumalla presidenttikisaan. Kerta on jo Haaviston kolmas ja aiemmat yritykset riittivät kunniakkaisiin kakkossijoihin Sauli Niinistön jälkeen vuosina 2012 ja 2018. Rane Aunimo Demokraatti

Tällä kertaa Haavisto ei ole vihreiden ehdokkaana vaan valitsijayhdistyksen kautta. Matalalentoa liitävä puolue voisikin olla rasite laajempia kansanjoukkoja kosiskelevalle ehdokkaalle, jonka ratkaisusta paistaa nyt tai ei koskaan -henki. Vihreät toki asettui tukemaan Haavistoa sunnuntain puoluekokouspäätöksellä.

Naistenlehti Annan kansijuttu Haavistosta keskiviikkona puoliso Antonio Floresin kanssa ei ollut suinkaan sattumaa.

65-VUOTIAS Haavisto ei ole enää nuori mies, mutta presidentiksi ei ole tapana nousta edes keski-iässä. Niinistöstä tuli presidentti 63-vuotiaana ja hän lopettaa hommansa 75-vuotiaana.

Haavisto voisi siis teoriassa toimia presidenttinä vielä 77-vuotiaana, jos halu ja äänet riittäisivät myös toiseen kauteen. Yhdysvalloissa 80-vuotias Joe Biden on jo kertonut jatkohaluistaan, joten korkea ikäkin on suhteellista.

Yksi asia on varmaa jo nyt. Presidenttikisa käynnistyy toden teolla sen yhden ennakkosuosikin ilmoituksesta. Lukkoon lyötyjä ehdokkaita on tällä hetkellä kaksi: Haaviston lisäksi Liike Nytin Harry Harkimo haluaa presidentiksi.

Muitakin tulee, kunhan päivät alkavat lyhetä.

2010-LUVUN alussa Haaviston ympärille syntyi ilmiö, jota vauhdittivat kulttuuriväki ja nuoriso. Toista presidenttikampanjaa leimasi alistuneisuus istuvan presidentin Niinistön ennennäkemättömälle suosiolle. Kolmannella kerralla Haavistolla on aito mahdollisuus ja varmasti viimeinen, joka hänelle suodaan.

Haavistoa useammin ehdolla ei ole lähivuosikymmeninä ollut kuin Paavo Väyrynen, joten motivaation perään ei tarvitse kysellä.

Kannatuskyselyissä Haavisto on noussut keulille ohi keskustan pankkimies Olli Rehnin, joka on pantannut ilmoitustaan. Harmaantunutta Haavistoa on toisinaan moitittu hiukan tylsäksi, mutta hän näyttää Rehnin rinnalla Sirkus Finlandialta, joka on tullut kaupunkiin.

Vaalien mustaksi hevoseksi nostettu Mika Aaltola flirttailee lähtemisellään ehdolle muttei tunnu tietävän, miten päin olisi, ellei iso puolue tartu haaviin. Maan suurimmalla puolueella kokoomuksella olisi potentiaalia kaapata julkisuudesta nauttiva tutkija talliinsa, mutta halun kanssa on vähän niin ja näin.

SDP:LLÄ viimeiset presidentinvaalit ovat menneet sanalla sanoen myttyyn. Paavo Lipposen ja Tuula Haataisen kannatus jäi alle puoleen puolueen suosiosta, eikä puolue millään haluaisi saman toistuvan kolmatta kertaa.

Käytännössä SDP odottaa EU-komissaari Jutta Urpilaisen ratkaisua. Urpilaisesta toivottiin ehdokasta jo viime kerralla, mutta tuolloin SDP:n entinen puheenjohtaja vetosi elämäntilanteeseensa ja jätti vaalit väliin.

Perjantaina molemmat SDP:n puheenjohtajaehdokkaat Antti Lindtman ja Krista Kiuru toivoivat Urpilaista ehdolle.

Kannatuskyselyt eivät lupaile tälläkään kertaa liikoja, mutta taustansa ja asemansa perusteella Urpilaisella on ainakin sosialidemokraateista eniten mahdollisuuksia uskottavaan kampanjaan, Sanna Marin pois lukien, joka on sanonut vaaleille selvän ein. Ellei Urpilainen lähde leikkiin mukaan tälläkään kertaa, katseet saattaisivat kääntyä esimerkiksi Tytti Tuppuraiseen.

Kannatuskyselyt antavat osviittaa ehdokkaiden potentiaalista mutta ovat osin viihdettä siihen saakka, kunnes kaikki todelliset ehdokkaat astuvat esiin.