Haavisto: Suomen vaateet Leopard-koalitiolle ovat yhä avoinna

Suomessa ei ole vielä muodostettu tarkkaa kantaa siihen, millaiseen koalitioon se voisi osallistua Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisessä Ukrainaan. Näin kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Euroopan unionin ulkoministerien kokouksen jälkeen maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saksasta riippumaton koalitio taistelupanssarivaunujen lähettämiseksi on noussut keskusteluun, koska Saksa ei ole saanut päätöstä Leopard-vaunujen lähettämiseksi toistaiseksi tehtyä. Saksaan on kohdistunut julkisuudessa kovaa painetta, mutta Haaviston mukaan maat puhuivat kokouksessa ennen kaikkea omasta tilanteestaan.

- Ehkä henki tässä keskustelussa oli, että se ei auta, jos moitimme toisiamme hitaudesta tai päätösten puutteesta, hän sanoi.

Saksa voisi ainakin periaatteessa estää myös muita toimittamasta Leopard-vaunuja Ukrainaan. Aktiivisimmin mahdollisia Saksasta riippumattomia Leopard-lähetyksiä on rummutettu Puolasta, eikä Saksa olisi ulkoministeri Annalena Baerbockin puheiden perusteella Puolaa estämässä.

Haavisto ei kuitenkaan lähtenyt ottamaan suoraan kantaa siihen, voisiko Suomi olla tällaisessa koalitiossa mukana ilman Saksaa.

- Tässä voi olla elementtejä, joissa sen valmistajamaan panosta tarvitaan joissakin asioissa, hän sanoi.

”Varaosien saatavuus varmistettava”

HAAVISTO sanoi, että Suomi on monien pienempien ”kontribuoijien” tavoin tilanteessa, jossa katsotaan suuremman koalition muodostumista. Hän huomautti, että muun muassa varaosien saatavuus valmistajalta eli käytännössä Saksasta on varmistettava.

- En ole panssarivaunutekniikan asiantuntija. Mutta sen verran ymmärrän, että nämä ovat laitteita, jotka vaativat päivittäistä huoltoa, ylläpitoa tai koko huoltoketjun osaamista, huoltajien koulutusta ja ajajien koulutusta näitä vaunuja varten, Haavisto sanoi.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) on sanonut, että Suomi on Leopard-keskusteluissa mukana. Hän ei kuitenkaan suostunut vahvistamaan perjantaina avun koordinoimiseen keskittyneen kokouksen jälkeen STT:lle, millaisessa roolissa Suomen apu tulisi.

Myös Haavisto puhui asiassa Savolan tavoin. Aamulla kokoukseen saapuessaan hän totesi medialle, että esimerkiksi koulutuksen lisäksi se voisi olla myös ”muutama panssarivaunukin”.

EU:SSA Ukrainan puolustustaistelua on ristiriitaiselta kuulostavasta nimestään huolimatta tuettu muun muassa EU:n rauhanrahastosta. Ulkoministerit antoivat kokouksessa siunauksensa puolen miljardin uudelle apupaketille sieltä.

Paketissa on mukana sekä tappavaa että muuta apua, kuten talvivarusteita.

Lisäksi sopimukseen päästiin 45 miljoonan euron paketista sotilaiden koulutusohjelmalle. Tähän on tiettävästi tullut ainakin aiemmin soraääniä muun muassa Unkarilta. Huolessa on ilmeisesti ollut kyse ainakin siitä, tekisikö sotilaiden ja erityisosaajien kouluttaminen EU-maissa EU:sta sodan osapuolen.

Haavisto sivuutti kysymyksen siitä, miten soraääniä esittäneet on saatu mukaan pakettiin. Hänen mukaansa projekti on lähtenyt liikkeelle niin nopesti ja hyvin, että jopa koulutettavien määrän lisäämisestä on ollut puhetta.

- On hyvä huomata, että tässäkin EU on reagoinut melko nopeasti. On saanut operaation pystyyn nopeasti ja saanut maita liittymään tämän operaation tueksi. Ja Suomi on nyt lähdössä mukaan.

Mikko Gustafsson / STT