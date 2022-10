Haavisto: ”Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän iskut siviilikohteisiin” – Ukrainaan ammuttiin aamun aikana 75 ohjusta

Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän ohjusiskut siviilikohteisiin Ukrainassa, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo Twitterissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Haaviston mukaan sattumanvaraiset iskut siviilejä vastaan ovat sotarikoksia. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista, hän sanoo.

Venäjän on Haaviston mukaan lopetettava laiton hyökkäyksensä ja lähdettävä Ukrainasta.

Ukrainaan on ammuttu tämän aamun aikana 75 ohjusta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin myös iranilaisia miehittämättömiä ilma-aluksia.

Presidentin mukaan iskuilla pyrittiin tuhoamaan Ukrainan energiasektoria ja aiheuttamaan mahdollisimman paljon vahinkoa ihmisille.

”He haluavat paniikkia ja kaaosta.”

– Tämä aamu on vaikea, olemme tekemisissä terroristien kanssa. Kymmenittäin ohjuksia: iranilaisia ”Shahideja”. Heillä on kaksi kohdetta: koko maan energiantuotanto ja ihmiset. He haluavat paniikkia ja kaaosta, he haluavat tuhota energiajärjestelmämme, Zelenskyi sanoi videopuheessaan.

- Tällainen ajankohta ja tällaiset kohteet on valittu, jotta saadaan aikaan niin paljon vahinkoa kuin mahdollista. Pysykää tänään suojissa, ja muistakaa aina: Ukraina oli täällä jo ennen vihollisen ilmestymistä ja Ukraina tulee olemaan täällä myös sen jälkeen, presidentti jatkoi.

Ukrainan armeijan komentajan mukaan Ukrainan ilmatorjunta onnistui pudottamaan yli 40 ohjusta.

Ohjuksia ammuttiin useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa, muun muassa Kiovaan, Dniproon ja Lviviin lähellä Puolan rajaa. Kiovan iskuissa kuoli alustavien tietojen mukaan ainakin viisi ihmistä ja haavoittui 12.

Edellisen kerran Kiovaan iskettiin heinäkuun lopussa.

MOLDOVAN MUKAAN risteilyohjukset, jotka Venäjä ampui Ukrainaan maanantaina, loukkasivat maan ilmatilaa. Moldova on kertonut, että se on ottanut yhteyttä Venäjän suurlähettilääseen vaatiakseen selitystä.

Moldovan ulkoministerin Nicu Popescun mukaan kolme Mustaltamereltä ammuttua risteilyohjusta kulki Moldovan ilmatilassa.

Britannian ulkoministeri James Cleverly puolestaan on tuominnut ohjusiskut Ukrainaan ja sanonut, ettei niitä voi hyväksyä.

- Tämä on merkki Vladimir Putinin heikkoudesta, ei vahvuudesta, Cleverly kirjoitti Twitterissä,

Hän kertoi myös olleensa asiasta yhteydessä Ukrainan ulkoministeriin Dmytro Kulebaan.

Uutista päivitetty