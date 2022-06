Haavisto Turkin jarrutuksesta: ”kiirastuli, johon emme ihan tässä muodossa olleet valmistautuneet”

Suomi ja Ruotsi ovat käyneet Turkin kanssa virkamiestason keskusteluja Nato-jäsenyysprosessiin liittyen. Mediaa keskiviikkona eduskunnassa tavanneen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan seuraavan tapaamisen ajankohdasta ei ole toistaiseksi tietoa. Turkin jarrutuksesta huolimatta Haavisto piti edelleen mahdollisena, että Suomi ja Ruotsi hyväksytään Naton jäseniksi vielä tämän vuoden puolella. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tulevan virkamiestapaamisen asialistalla on Haaviston mukaan muun muassa Suomen ja Ruotsin kansalliseen terrorismilainsäädäntön tutustuminen ja suhde Kurdistanin työväenpuolue PKK:hon, joka on kielletty organisaatio molemmissa maissa. Haavisto korosti lainsäädännön kuuluvan kansalliseen päätösvaltaan ja totesi myös, ettei tiedossa ole tarvetta terrorismia koskevan lainsäädännön muutoksille.

– Huomasin jonkun kommentin tästä tasosta, mutta se oli juuri se taso, jolla oli toivottu, että käymme näitä keskusteluja. Myöskin Turkin puolella nähtiin tämä taso oikeaksi ja uskon, että vielä vähän aikaa nämä virkamiestason kontaktit ovat tärkeitä juuri lainsäädännön ja käytäntöjen selvittämiseksi, Haavisto sanoi eduskunnassa.

Haaviston mukaan tulevien tapaamisten aikataulu ei ole Suomesta ja Ruotsista kiinni.

Turkin iltalypsyn on tulkittu olevan suunnattu enemmän Naton sisälle kuin Suomeen ja Ruotsiin. Haavisto oli varovasti samoilla linjoilla.

– Varmasti on niin, että kun näitä vaatimuksia ja huomautuksia kohdistuu nyt Suomeen ja Ruotsiin tässä vaiheessa, kun haemme jäsenyyttä niin samoja huomautuksia voisi esittää myös Naton nykyisiä jäsenmaita kohtaan enemmän tai vähemmän. Tilanteemme on hyvin samanlainen kuin Nato-maiden kesken tällä hetkellä.

– Emme ole itse huomanneet mitään eroa lainsäädäntöömme liittyen tai oikeusjärjestykseemme liittyen, että meillä olisi löysempää tai emme ottaisi huomioon esimerkiksi terrorismista tulevia uhkia.

Turkin pyrkimys heittää kapuloita Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessin rattaisiin on herättänyt kysymyksiä myös Naton avointen ovien politiikan toimivuudesta.

– Ehkä Natossakin kannetaan vähän huolta siitä, jos kovasti vaatimukset muuttuvat tai mukautuvat sen mukaan kuka on hakemassa. Sekään ei ole varmaan Natolle hyvä näkökulma.

”Emme ole minkään uhan alla, mutta aikataulut vähän venyvät ja vähän epäsuomalaiseen tapaan tulee pyöritystä”

Kun Turkilla oli syksyllä 2019 aseellinen operaatio Syyriassa, Suomi päätti rajoittaa asevientiä Turkkiin. Haaviston mukaan Suomen aseviennin linjaa tarkastellaan tapaus kerrallaan. Pysyvästä aseviennin kiellosta Turkkiin ei ole Suomessa missään vaiheessa päätetty.

– Nyt tietysti voi ajatella niin, että jos liitymme Natoon ja olemme Naton jäseniä ja kaikki Nato-maat ovat velvollisia puolustamaan toisiaan, niin totta kai kaikkien etu on varmasti silloin, että tietyt puolustusmateriaalihankinnat, tietyt asetyypit ovat saatavilla niin, että toisia maita voidaan aidosti puolustaa.

Suomi ei Haaviston mukaan olisi Naton jäsenenäkään luopumassa asevientiin liittyvästä harkinnasta, jossa huomioidaan myös ihmisoikeusnäkökulmat.

Turkin jarrutusta Haavisto kuvasi ohimeneväksi kiirastuleksi, josta päästään eteenpäin.

– Tämä on nyt yksi hetki mikä pitää käydä läpi, tällainen kiirastuli, johon emme ihan tässä muodossa olleet valmistautuneet mutta emmeköhän me tämänkin selätä ja löydä tähän ratkaisuja. Tämä on vähän hermoja kysyvä tilanne. Pitää olla kestävyyttä.

– Emme ole minkään uhan alla, mutta aikataulut vähän venyvät ja vähän epäsuomalaiseen tapaan tulee pyöritystä. Me olemme niin yksiniittistä porukkaa, että haluaisimme tietenkin, kun on selvät sävelet tältä puolelta, että olisi selvät sävelet jatkossakin.