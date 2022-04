Haavoitettuna karhu on vaarallisimmillaan – Eurooppa vaikean valinnan edessä

Venäjän julma ja käsittämättömän raaka hyökkäyssota Ukrainan kansaa vastaan on saanut meidät toivomaan Ukrainan voittoa. Nyt on nähty, että Ukraina on onnistunut puolustustaistelussaan erittäin hyvin. Jukka Pekka Matintupa Kunnallisneuvos, Alajärvi

Kiitos tästä kuuluu Ukrainan kansan uhrauksille ja puolustustahdolle sekä sankariasemaan nousseelle presidentti Zelenskyille. Toki myös lännen massiiviselle ase-avulle, ja ironista kyllä, myös venäläisille oligarkeille, jotka vuosikymmenen ajan ryöstivät itselleen Venäjän asevarusteluun tarkoitettuja määrärahoja.

Tätä kirjoittaessani sodassa on menossa suvantovaihe. Pelonsekaisesti odotamme, onko Ukraina sotamenestyksellään onnistunut luomaan pidäkkeitä vai hyökkääkö Venäjä uudelleen. Pelkään pahoin, että hyökkää, koska Putin on edelleen vallassa ja hautoo kostoa. Edelleen ratkaisevaa on, kuinka Ukraina hyökkäyksen torjunnassa onnistuu, mutta pelastaako sekään. Pelottava kysymys on, nielisikö Putin koko maailman silmien edessä tappionsa, vai onko hän tässä tilanteessa valmis käyttämään jopa ydinasetta.

Venäjää on aina kuvattu karhuna. Venäjän karhuna, joka siellä idässä ärjyy. Heikko menestys sodassa ja lännen pakotteet ovat ajaneet Venäjän nurkkaan. Me tiedämme, että haavoitettuna karhu on kaikista vaarallisimmillaan.

Eurooppa ja Nato ovat nyt hyvin vaikeiden valintojen edessä. Ukrainan tappiota ei voida hyväksyä, ei tavanomaisten eikä varsinkaan mahdollisten ydinaseiden käytön jälkeen. Tulkintani mukaan kansalaismielipide Euroopassa on kääntymässä siihen suuntaan, että sotatoimiin Venäjää vastaan on ryhdyttävä. Tähän ajavat Venäjän siviileihin kohdistamat julmat rikokset, ukrainalaisten uhrautuva taistelu, ja myös presidentti Zelenskyin onnistuneet ulostulot ja vaikuttavat vetoomukset ja avunpyynnöt eri maiden parlamenteissa. Mitä tästä seuraisi on sellaista, mitä ei uskalla edes ajatella.

Kävipä sodassa miten tahansa, Venäjä on polvillaan. Sen ainoaksi merkittäväksi kauppakumppaniksi on jäämässä Kiina. Näin Venäjästä tullee Kiinan vasallivaltio, joka on täysin sen talutusnuorassa, ja sen mittaamattomat luonnonvarat ovat halpaan hintaan pelkästään Kiinan kansantasavallan käytössä. Vähän karrikoiden kysyn miltä tuntuu ajatus Kiinasta Suomen ja Euroopan rajanaapurina?

Venäjän raakalaismainen hyökkäys on nostanut Suomen Nato-keskustelun aivan uudelle tasolle. Suomi ei ole tässä pelkästään saamapuolella. Me emme saa turvatakeita vastikkeetta, vaan myös annamme omalta osaltamme turvatakeet kaikille muille Nato-maille. Nyt meille annetaan ainakin rivienvälistä ymmärtää, että olemme valitsemassa hyvän ja pahan välillä. Venäjän raakuudet ovat silmiemme edessä, mutta ei USA:n maine historian valossa juurikaan paremmalta näytä. Nyt tehdään kuitenkin reaalipolitiikkaa eli haemme turvaa Suomen kansalle Venäjän mahdollista aggressiota vastaan.

Jostain syystä olen ruvennut kaipaamaan sitä nykyään niin paljon parjattua suomettumisen aikaa. Aikaa, jolloin presidentti Kekkonen totesi, että me ei haluta olla suurvaltojen välisissä ristiriidoissa tuomarina vaan pikemminkin lääkärinä. Se oli sen aikaista reaalipolitiikkaa, mutta siinä oli kuitenkin joku järjestys ja turvallisuus kuitenkin.

No nyt mennään Natoon ja mikäli kansanäänestys tulisi nyt, kyllä minäkin kaiken edellä tiedostaen sitä vihreää nappia painaisin. Olen kuitenkin surullinen. Ei tässä liput liehuen sotilasliittoon mennä. Olen surullinen siitä, ettei tässä maailmassa ole enää sijaa puolueettomuudelle. Jokaisen maan ja jokaisen ihmisen on valittava puolensa, ei lopulta lännen ja Venäjän välillä, vaan lännen ja Kiinan.

Tässä vaikeassa tilanteessa toivon suurta viisautta Suomen valtiojohdolle.

Kirjoittaja on kunnallisneuvos Alajärveltä.