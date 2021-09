Häkämies kysyi, johtaako Kiuru maata – ministeri vastaa Ylellä nyt itse

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) painottaa Ylellä, että hallitus on päättänyt koronatoimista täysin yhdessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kiurua on tituleerattu ”koronaministeriksi”, koska hän on ollut hyvin näkyvästi esillä viimeiset puolitoista vuotta koronaepidemian torjuntatoimista kerrottaessa.

Tämä sai keväällä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen kysymään, ”johtaako tätä maata STM:n Kiuru vai pääministeri Marin”.

– Ei varmasti hallituksen sisällä ole paljon muita asioita, joista on vatkattu niin paljon kuin koronasta. Koronatoimista on päätetty tällä hallituskaudella täysin yhdessä matkan varrella. Jokainen ministeriö on joutunut tekemään koronapäätöksiä, Kiuru vastasi Häkämiehelle Ylen Ykkösaamussa.

Hän kuitenkin sanoi olevansa hyvin huolissaan sosiaali- ja terveysministeriön henkilökunnan jaksamisesta.

– Mielelläni toivoisin,että muut ministeriöt osallistuisivat vielä enemmän koronatorjuntatoimiin kuormitusta helpottamaan. Työjakoa hallituksen sisällä on varmasti hyvä aina ajoittain tarkastaa uudelleen.

Kiuru kuvaili, kuinka STM:ssä on painettu töitä jo yli puolitoista vuotta illat ja viikonloputkin.

– Kuormitus on ollut aivan enennnäkemätöntä. Meillä on tietysti parhaat asiantuntijat epidemian torjuntaan, mutta tekijöitä on rajattu määrä, hän perusteli toivomustaan kohtuullisemmalle työnjaolle ministeriöiden kesken.

”Lähes päivittäin on joku kertomassa, kuinka väärin on sammutettu.”

Ministeri kommentoi Ylellä myös kritiikkiä, jota syntyi viimeksi viime viikolla hallituksen uudesta koronapolitiikasta epidemian hallinnassa.

– Lähes päivittäin on joku kertomassa, kuinka väärin on sammutettu.

Hänen mukaansa hallituksen hybridistrategia laadittiin hyvin laajassa yhteistyössä kentän kanssa.

– Sen tarkoitus oli antaa näkymä, miten tämän syksyn on ajateltu menevän – että avataan yhteiskunta ja pidetään se myös auki. Siirrymme mahdollisten tartuntaryppäiden paikalliseen sammuttamiseen.

Kiuru korosti, että vaikka kaipuuta tuntuisi olevan, että hallitus hoitaa kaiken, valtakunnalliset rajoitukset eivät enää tule kysymykseen. Alueet päättävät pääsääntöisesti toimista itse tartuntatautilain perusteella.