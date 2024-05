Häkkänen kiinteistönhankintakiellosta: Venäjällä olisi yhä vähemmän mahdollisuuksia horjuttaa suomalaista yhteiskuntaa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) perustelee täyskieltoa venäläisten kiinteistöhankinnoille kiristyneellä turvallisuustilanteella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virkamiesmietinnön taustalla on Häkkäsen mukaan huomio siitä, että hyökkäyssotaa käyvä Venäjä on valmis käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja horjuttaakseen naapurimaitaan.

- Erityisesti kriittiseen infraan liittyvät kiinteistöomistukset, mutta laaja-alaisesti muutkin kiinteistöomistukset on sellainen, jota voidaan käyttää myös Suomen horjuttamiseen. Nyt on jo nähty viitteitä siitä, että sellaisia hankintoja on pyritty tekemään, joilla ei ole minkäänlaisia järjellisiä perusteita ja joissa taustat ovat liittyneet esimerkiksi Venäjän turvallisuuspalveluun ja muihin, Häkkänen sanoi.

Häkkäsen asettama työryhmä esittää täyskieltoa venäläisten yritysten ja kansalaisten kiinteistöhankinnoille, ellei henkilö asu pysyvästi Suomessa ja esimerkiksi ole töissä täällä. Työryhmä on kirjoittanut mietinnön hallituksen esityksen muotoon, jotta se voi edetä nopeammin.

TARKALLEEN ottaen täyskiellon kriteerinä on Häkkäsen mukaan hyökkäyssotaa käyvä maa, joka voi samalla olla Suomen kansalliselle turvallisuudelle vaarallinen.

- Loppukevään, alkukesän aikana käydään poliittinen pohdinta siitä, toteutetaanko kiristykset tässä muodossa.

Puolustusministeri uskoo ehdotuksen saavan myös kritiikkiä. Hänen nähdäkseen sen suurin hyöty kuitenkin on se, että Venäjällä olisi yhä vähemmän mahdollisuuksia horjuttaa suomalaista yhteiskuntaa.

- Uskon, että kansallisen turvallisuuden vahvistaminen on niin painava intressi, että pienemmät epäkohdat jää siinä kakkosiksi, sanoi Häkkänen.