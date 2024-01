Häkkänen tyytyväinen: “Suomalaisilla on korkea tahto puolustaa tätä maata”

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tyytyväinen maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) kyselyn tuloksiin, joiden mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on pysynyt korkeana.

Mielipidetutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomi on Naton jäsen. Yhtä moni katsoo, että muut liittolaiset antaisivat Suomelle tarvittaessa tukea. Yhdeksän kymmenestä kokee myös Suomen velvollisuudeksi auttaa liittolaismaita tarvittaessa.

– Vahva tuki Nato-jäsenyydelle yhdistää suomalaisia. Maailma on muuttunut vaarallisemmaksi, mutta samaan aikaan Suomen turvallisuusasema on koko historiamme vahvin. Tukenamme on maailman vahvin puolustusliitto, ja olemme myös itse siihen turvallisuuden tuoja, Häkkänen toteaa tiedotteessa.

Hän on tyytyväinen myös siihen, että maanpuolustustahto on pysynyt korkealla tasolla. Kahdeksan kymmenestä katsoo, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa.

– Maanpuolustustahto on yhdessä vahvan oman puolustuksen kanssa turvallisuutemme perusta. Suomalaisilla on korkea tahto puolustaa tätä maata. Meillä on paljon arvokasta ja hyvää. Näin on oltava jatkossakin.

HÄKKÄNEN nostaa esiin myös suomalaisten vahvan kannatuksen Ukrainan tukemiselle. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kannattaa vähintään nykytasoisen Ukrainan tukemisen jatkamista, sekä aseellista että taloudellista.

– Suomalaisten tuki Ukrainalle pysyy horjumattomana. Sodan lopputulos ratkaisee, millaiseksi Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristö muodostuu kuluvan vuosikymmenen aikana. Siten Ukrainan tukemisessa on kyse myös Suomen turvallisuudesta.