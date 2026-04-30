Politiikka
30.4.2026 15:16 ・ Päivitetty: 30.4.2026 15:16
Häkkänen USU:lle: Suomi liittyy kansainväliseen droonikoalitioon vielä kevään aikana
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi liittyy kansainväliseen droonikoalitioon vielä kevään aikana. Häkkänen kertoi asiasta Uutissuomalaisen torstaina julkaistussa haastattelussa.
Toissa vuonna perustettu koalitio pyrkii vahvistamaan Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvaa Ukrainaa toimittamalla rintamalle drooneja. Koalitioon kuuluu yli 20 maata, ja sen toimintaa koordinoi Latvia yhdessä Britannian kanssa.
Puolustusministeri sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa, ettei koalitioon liittyminen edellytä uusia määrärahoja, vaan se on osa Ukraina-tuen kokonaisuutta ja kehysriihessä sovittua.
Yhteistyössä myös Suomen on tarkoitus saada hyötyä Ukrainan drooniosaamisesta ja rintamakokemuksista uudessa sodankäynnissä. Suomi on jo aiemmin liittynyt ainakin tykistö-, panssari-, miinanraivaus- ja it-koalitioihin.
