Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

30.4.2026 15:16 ・ Päivitetty: 30.4.2026 15:16

Häkkänen USU:lle: Suomi liittyy kansainväliseen droonikoalitioon vielä kevään aikana

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi liittyy kansainväliseen droonikoalitioon vielä kevään aikana. Häkkänen kertoi asiasta Uutissuomalaisen torstaina julkaistussa haastattelussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toissa vuonna perustettu koalitio pyrkii vahvistamaan Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvaa Ukrainaa toimittamalla rintamalle drooneja. Koalitioon kuuluu yli 20 maata, ja sen toimintaa koordinoi Latvia yhdessä Britannian kanssa.

Puolustusministeri sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa, ettei koalitioon liittyminen edellytä uusia määrärahoja, vaan se on osa Ukraina-tuen kokonaisuutta ja kehysriihessä sovittua.

Yhteistyössä myös Suomen on tarkoitus saada hyötyä Ukrainan drooniosaamisesta ja rintamakokemuksista uudessa sodankäynnissä. Suomi on jo aiemmin liittynyt ainakin tykistö-, panssari-, miinanraivaus- ja it-koalitioihin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU