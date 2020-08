Häkkänen vaatii kriisikokousta

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen esittää pääministerille, että hallitus kutsuisi välittömästi laajapohjaisen kriisikokouksen valmistelemaan keinoja suomalaisen vientiteollisuuden kustannuskilpailukyvyn pelastamiseksi.

Häkkänen kirjoittaa tiedotteessaan, että ”nyt pitäisi lopettaa ideologinen riitely ja koota suomalaiset yhteistyöhön, jolla pelastetaan työpaikkoja ja hyvinvointiyhteiskunnan verotuloja”.

– Yritystoiminta, hyvinvointi ja alueiden elinvoima kulkevat käsi kädessä. Vientiteollisuus on yksi keskeinen yhteiskunnan tukijalka. Jos teollisuus romahtaa, romahtavat vanhuspalvelut, eläkkeet ja monet muut hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit. Kyse on myös alueiden elinvoimasta koko Suomessa. Suomelle voi jäädä tästä vakavat pysyvät vauriot. Aikaa ei ole hukattavaksi. Nyt käydään kuitenkin ideologista nokittelua ja viisastelua, vaikka kriisi on jo päällä, Häkkänen kirjoittaa tiedotteessaan.