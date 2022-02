Halla-aho kohdistaisi pakotteita myös tavallisiin venäläisiin – Haavisto tyrmäsi: ”Heidän elämänsä vaikeuttaminen ei ole se tie, jolla kannattaa mennä eteenpäin”

Eduskunnan kyselytuntia käytiin tänään täysin poikkeuksellisissa oloissa. Viime yönä Venäjä käynnisti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa. Sen lopputulos on murheellinen kaikissa tapauksissa. Jo eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) aloitussanoissa kuulsi syntyneen tilanteen harvinaisuus. Rane Aunimo Demokraatti

– Tällaisessa tilanteessa varmastikin jokainen suomalainen miettii, mihin tämä johtaa. Meillä ovat valtiolliset instituutiot olemassa siksi, että tässäkin löydämme parhaan tavan toimia. Huomennakin menemme töihin ja lapset kouluun, monet ovat talvilomalla. Levottomuus, joka on ymmärrettävää, ei saa johtaa perusturvallisuuden tunnettamme heikentävään kehitykseen tai kykyymme toimia päättäväisesti.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho avasi kyselytunnin ukrainaksi, joka suomennettuna kuuluu:

– Tänä kauheana päivänä toivomme voimaa Ukrainan kansalle.

Halla-aho jatkoi toivomalla, että päivän tapahtumat ovat tehneet kaikille selväksi, että olemme tekemisissä hallinnon kanssa, joka ei ole rikollinen vain moraalisesti vaan myös kansainvälisen lain silmissä.

– Kysyn ulkoministeriltä: millaista uudelleenarviointia hyökkäyssota aiheuttaa sen suhteen, miten Venäjän johtoon tulee suhtautua ja miten sen toimiin tulee reagoida?

Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi vaatii yhdessä EU-rintamaa Venäjää lopettamaan hyökkäyksen ja palaamaan neuvottelupöytään.

– Nyt venäläisiä poliittisia päättäjiä on Euroopan pakotelistoilla juuri sen vuoksi, että he ovat osallistuneet päätöksentekoon, joka meidän mielestämme on laiton ja uhkaa Ukrainan itsenäisyyttä.

Halla-aho jatkoi kysymällä pakotteista. Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan mukaan pakotteita tulisi kohdistaa eliitin lisäksi kansaan.

– Talouspakotteiden teho on kyseenalainen, koska Venäjä on varautunut sotaan, kerännyt puskureita ja kasvattanut omavaraisuuttaan. Putinin hallinto voidaan pysäyttää vain Venäjän sisältä. Jotta paine tähän kasvaisi, pakotteiden pitää osua myös tavallisten ihmisten elämään, ei ainoastaan eliittiin, kuten usein ajatellaan.

Halla-aho sanoi, että kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi yleiset matkustusrajoitukset Venäjän kansalaisille tai lentoliikenteen rajoittaminen.

Haavisto kuitenkin tyrmäsi tämän vaihtoehdon.

– Kun näitä pakotteita on valmisteltu, on haluttu nimenomaan sellaisia pakotteita, jotka kohdistuvat maan johtoon, myös taloudellisiin mekanismeihin, joita maan johto käyttää oman asemansa vahvistamiseen ja niihin taloudellisiin toimijoihin, jotka ovat tukemassa Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen ns. itsenäistymisprosessia ja näihin ollaan haluttu kohdistaa sanktioita. Sellaista filosofiaa, että haluaisimme tavallisia venäläisiä rangaista, tavallisten kansalaisten elämää vaikeuttaa, sellaista emme ole tietenkään ottaneet lähtökohdaksi tässä tilanteessa. Katsomme, että tavalliset kansalaiset, heidän elämänsä vaikeuttaminen ei ole se tie, jolla kannattaa mennä eteenpäin.

Haavisto vastasi kuitenkin kokoomuksen Petteri Orpon kysymykseen siitä, onko Suomi valmis tukemaan ”kovimpia mahdollisia pakotteita EU:ssa” Putinia ja hänen hallintoaan vastaan.

– Nyt kun olemme nähneet tämän aamun hyökkäyksen, uskon, että henki Euroopan neuvoston kokouksessa on se, että Venäjään tullaan kohdistamaan erittäin raskaita pakotteita. Suomi on ilman muuta siinä rintamassa ja tukenut niitä keinoja, jotka todella merkitsisivät paljon Venäjän taloudelle ja näyttäisivät, että olemme tässä asiassa tosissamme.

SDP:n Antti Lindtman viestitti omassa puheenvuorossaan, että Venäjän sotatoimet ovat räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus. Viattomat ihmiset joutuvat kohtaamaan sodan kauhut. Lindtman kysyi, mitä konkreettista ja vaikuttavaa Suomi aikoo tehdä tukeakseen Ukrainaa.

Haaviston mukaan Suomi on tukenut Ukrainaa 170 miljoonalla eurolla vuoden 2014 jälkeen.

– Ja nyt olemme totta kai olleet EU:n kautta mukana tässä yli yhden miljardin tukipaketissa ja olemme valmistautuneet valtioneuvoston piirissä siihen, että lisäämme voimakkaasti tukea näille rahastoille ja mekanismeille, joita Ukrainan tueksi on käynnistetty. Tämä on tärkeää. Taloudellisella tuella on suuri merkitys. Toinen asia, jota Ukraina on meiltä tänä aamuna pyytänyt, on tämä poliittinen tuki, jota eduskunta ja kansanedustajat osoittavat.