Halla-aho lyttää Haaviston rajakritiikin – ”Jätän omaan arvoonsa”

Perussuomalaisten presidenttiehdokas, eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho pitää Pekka Haaviston (vihr.) kritiikkiä hallituksen rajapäätöksistä vaalipuheina. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Presidenttiehdokas, kansanedustaja Haavisto arvosteli Iltalehdessä Orpon hallitusta hidastelusta itärajan tilanteen ratkaisemisessa. Haaviston mielestä raja olisi pitänyt sulkea kokonaan jo viime viikolla, kun hallitus tyytyi sulkemaan neljä Kaakkois-Suomen raja-asemaa.

Itärajalle on tullut Venäjän vaikuttamisoperaation seurauksena päivittäin kymmeniä turvapaikanhakijoita.

– Kun presidenttiehdokas Haavisto nyt sanoo, että raja olisi pitänyt sulkea viikko sitten kokonaan, niin aika tarkkaan kaksi vuotta sitten marraskuussa 2021 ulkoministeri Haavisto sanoi, että Suomi ei tule sulkemaan rajaa kokonaan. Hän piti tärkeänä, että mahdollisuus hakea turvapaikkaa säilyy itärajalla. Siinä mielessä jätän omaan arvoonsa nämä presidenttiehdokas Haaviston vaalipuheet, Halla-aho toteaa Demokraatille.

MARININ hallituksen kaudella uudistettu rajalaki mahdollistaa tarvittaessa koko itärajan sulkemisen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus pyrkisi tekemään asiasta päätöksen jo tänään. Halla-aho kiittelee rajalain toimivuudesta oppositiota, johon kuuluivat viime kaudella paitsi kokoomus, myös perussuomalaiset.

– Meillä onneksi on tällä hetkellä rajalaissa silloisen opposition ansiosta viime vuonna hyväksytty pykälä, joka mahdollistaa turvapaikanhaun keskittämisen yksittäisille rajanylityspisteille. Se mahdollistaa tulkintamme mukaan, siis perussuomalaisten tulkinnan mukaan, turvapaikkahakemusten vastaanottamisen keskeyttämisen koko itärajalla. Tämä todetaan selkeästi kyseisen pykälän esitöissä ja perusteluissa.

Hallituksen viimeaikaisten rajapäätösten arvostelu ei ole Halla-ahon mukaan perusteltua.

– Olen täysin vakuuttunut, että hallitus toimii tällä hetkellä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta meidän poliittinen ja hallinnollinen kulttuurimme on hiukan erilainen ja jäykempi kuin Latviassa ja Virossa. Valitettavasti Suomessa kaikki eivät pelaa samaan maaliin. Tämä erottaa meidät myös eteläisistä naapurimaistamme.

Ketkä eivät pelaa samaan maaliin?

– Tässä on nyt se ongelma, että jos totean yleisellä tasolla, että meillä on paljon tahoja, joiden mielestä turvapaikkahakemusten vastaanottamista ei saa keskeyttää, minua syytetään vääränlaisesta vihjailusta. Jos taas yksilöin, niin syytetään maalittamisesta. Joten tyydyn toteamaan yleisellä tasolla, että meillä on huomattavan paljon Suomessa ihmisiä ja instansseja, jotka näkevät sen ihmisoikeusongelmana, jos Suomi lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanottamisen niiltä, joita Venäjä tällä hetkellä tunkee rajan yli.

– Oma näkemykseni on se, että ainoa tapa lopettaa tämä ilmiö itärajalla on se, että hakemusten vastaanottaminen keskeytetään, jolloin ihmisten työntäminen sinne muuttuu kannattamattomaksi eivätkä ihmiset tietenkään halua lähteäkään silloin rajalle palelemaan. Viestihän kulkee hyvin nopeasti esimerkiksi arabiankielisissä kanavissa siitä, mikä tilanne rajalla on.