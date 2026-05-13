Politiikka
13.5.2026 11:23 ・ Päivitetty: 13.5.2026 11:23
Halla-aho Räsäsen tapauksesta: ”Meillä on oikeuslaitos sitä varten, että se jakaa tällaisissa tapauksissa asiaankuuluvat tuomiot”
Eduskunnalla ei ole kurinpitovaltaa kansanedustajiin sen osalta, mitä he tekevät Eduskuntatalon ulkopuolella ja työn ulkopuolella. Näin kommentoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumuskäryä.
- Meillä on oikeuslaitos sitä varten, että se jakaa tällaisissa tapauksissa asiaankuuluvat tuomiot. Se tehtävä ei kuulu puhemiehelle eikä eduskunnalle, Halla-aho sanoi toimittajille eduskunnassa.
Henkilökohtaisena mielipiteenään Halla-aho sanoi, että Räsänen selvästi ymmärtää tehneensä vakavan arviointivirheen.
Puhemies kuitenkin huomauttaa, että kansanedustajan on hyvä toimia erityisen esimerkillisesti.
- Sama koskee kaikkia tiellä liikkujia, että kannattaa välttää ylinopeuksia ja kannattaa olla selvin päin ratissa.
Räsänen kertoi keskiviikkona syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen.
Hän kertoi ajaneensa kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä I:llä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.
