Halla-aho Räsäsen tapauksesta: ”Meillä on oikeuslaitos sitä varten, että se jakaa tällaisissa tapauksissa asiaankuuluvat tuomiot”

Eduskunnalla ei ole kurinpitovaltaa kansanedustajiin sen osalta, mitä he tekevät Eduskuntatalon ulkopuolella ja työn ulkopuolella. Näin kommentoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) SDP:n kansanedustajan Joona Räsäsen rattijuopumuskäryä.