Halla-aho: “Tämän myönteisen kehityksen jatkumiseen on kiinnitettävä suurta huomiota”

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho käsitteli puheessaan valtiopäivien avajaisissa tänään paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myös kotimaisen politiikan asioita.

Ukrainan tilanteesta puhunut Halla-aho sanoi, että Euroopan ja EU:n päätöksenteossa tulee pystyä ohittamaan maat, jotka hangoittelevat Ukrainan tukemista tai Venäjää vastaan asetettuja pakotteita vastaan.

Halla-aho nosti puheessaan esiin muun muassa Suomen heikentyneet Pisa-tulokset. Korkeat Pisa-tulokset eivät ole Halla-ahon mukaan itseisarvo, mutta ne kertovat siitä, että asiat eivät ole niin kuin niiden pitäisi olla.

– Voidaan kysyä, olemmeko 2000-luvun alun Pisa-hurmoksen jälkeen aiheuttaneet vahinkoa korjaamalla sellaisia asioita, jotka eivät olleet rikki. Olisiko aika harkita sellaisten opetus- ja oppimismetodien palauttamista, joilla saavutettiin – ja monessa maassa yhä saavutetaan – hyviä tuloksia, Halla-aho totesi.

Hän nosti esiin myös nuorten tekemät ja nuoriin kohdistuvat ryöstö- ja pahoinpitelyrikokset.

– Jengirikollisuus ja nöyryytysväkivalta ovat uusia ilmiöitä, joihin yhteiskunnan on pystyttävä vastaamaan.

Halla-aho puhui myös suomalaisten fyysisestä kunnosta.

– Huonot elämäntavat, vähäinen liikunta ja epäterveelliset ruokailutottumukset aiheuttavat ongelmia paitsi yksilöille myös terveydenhuoltojärjestelmälle ja koko kansantaloudelle.

Halla-aho sanoi, että valoakin saattaa kajastaa tunnelin päässä. Varusmiesten keskimääräinen cooper-tulos nytkähti pitkästä aikaa hieman ylöspäin.

– Valtakunnallisissa koululaisten mittauksissa poikien kunto on kasvanut ja tyttöjenkin kunnon lasku on tasaantunut. Tämän myönteisen kehityksen jatkumiseen on kiinnitettävä suurta huomiota. Lasten ja nuorten yleiskunnon parantaminen on panostus tulevaisuuteen.

Puheensa päätteeksi puhemies Halla-aho kiitti tasavallan presidentti Sauli Niinistöä.

– Olette tänään avaamassa valtiopäiviä viimeistä kertaa, mutta pian tapaamme uudelleen tulevan presidentin virkaanastujaisissa. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa Teitä työstänne isänmaan eteen ja kiitos vielä lausumistanne sanoista koko eduskunnan puolesta. Pyydän saada esittää teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen, Halla-aho lausui.