Halla-aholle tiukka jyrähdys keskustasta – Lopeta itkeminen

Kansanedustaja Markus Lohen (kesk.) mukaan perussuomalaiset vaikuttavat pelkäävät hallitukseen menemistä, jos keskusta on samaan aikaan oppositiopuolue. Simo Alastalo Demokraatti

Lohi kommentoi Demokraatille Jussi Halla-ahon Facebook-päivitystä, jossa Halla-aho muun muassa kutsuu keskustan oppositioaikeita kiukutteluksi.

– Kepu tuntuu olevan loukkaantunut kokoomukselle ja perussuomalaisille siitä, että nämä saivat vaaleissa ääniä, jotka kepun mielestä kuuluvat kepulle. Kepu on myös loukkaantunut niille äänestäjille, jotka antoivat kepun mielestä kepulle kuuluvan äänen jollekulle muulle. Hyvin irrationaalisesti kepu kostaa nämä loukkaukset sille 11 prosentille äänestäjistä, joka edelleen luotti kepuun ja halusi sen edistävän asiaansa eduskunnassa ja hallituksessa, Halla-aho analysoi päivityksessään.

Markus Lohi muistuttaa, että perussuomalaiset on neljä vuotta luvannut hoitaa keskustan kannattajille tärkeät asiat keskustaa paremmin.

– Alkakoot nyt hoitaa niitä ja lopettakoot itkemisen keskustan suuntaan. Heillä on nyt vaalivoitto. Miksi itkeä? Toimikaa. Kantakaa vastuu, Lohi toteaa.

LOHI ei ymmärrä, mikä hallitukseen menemisessä pelottaa perussuomalaisia.

– He saavat monenlaisia hallituksia muodostettua ilman keskustaakin. Ei meitä tarvita sinne enemmistöhallituksen syntymiseen. Pelätkää mieluummin sitä, kykenettekö te omat vaalilupauksenne ja puheenne lunastamaan kansan edessä.

Lohen mukaan perussuomalaisten erikoisessa viestittelyssä keskustan suuntaan on kyse siitä, että keskustasta yritetään tehdä jo etukäteen syyllinen tulevan hallituksen huonoihin päätöksiin.

– Neljä vuotta sitten samat henkilöt sanoivat, että vaalitappion jälkeen keskustalla ei ole oikeutusta mennä hallitukseen. Miten se sävel on noin paljon neljässä vuodessa muuttunut? Kannattaa lukea niitä omia juttuja neljän vuoden takaa.

– Vaaleilla on merkitystä. Emme me syytä äänestäjiä emmekä muita puolueita, vaan me haluamme kunnioittaa vaalien tulosta.

”Aikooko ps estää oikeistohallituksen synnyn pakkoruotsin takia?”

MYÖS kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) hämmästelee peloksi tulkitsemiaan perussuomalaisten ulostuloja. Ovaska huomauttaa perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkaisen julistaneen antaneensa keskustalle vaaleissa armonlaukauksen. Luukkainen pyysi lausuntoaan myöhemmin anteeksi.

– Nyt puolue anelee keskustaa hallitukseen lokaa heittämällä, vaikka puolue ei keskustaa hallituskaveriksi tarvitse.

– Mitä ps pelkää? Aikooko ps estää oikeistohallituksen synnyn pakkoruotsin takia? Uhkaako ps tehdä hallituksessa maaseutuvastaista politiikkaa, jos keskusta ei hyppää perussuomalaisten kärryihin? Ovaska kysyy.

Keskusta koki vaalitappion tehtyään hallitusyhteistyötä kokoomuksen ja ps:n kanssa vuonna 2019. Tällä kertaa tappio tuli keskustavasemmistolaisen yhteistyön päätteeksi.

– Seura ei takaa voittoamme tai tappiotamme. Keskusta oppi viime kerrasta: Kun kansa osoittaa paikan oppositioon, pitää viesti kuulla.

PERUSSUOMALAISTEN kannattaa Ovaskan mukaan nyt keskittyä siihen, miten puolue lunastaa hövelit lupauksensa kokoomuksen ja kumppaneiden kanssa.

– Keskusta ei ole tässä työssä esteenä, oikeistohallitus saa enemmistön eduskunnassa ilman keskustaakin. Jos perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitus tekee hyviä ehdotuksia, voi keskusta niitä oppositiosta kannattaakin. Huonoa politiikkaa Keskusta taas tulee haastamaan omista lähtökohdistaan.

Keskusta tulee Ovaskan mukaan tekemään oppositiopolitiikkaa vahvasti omista lähtökohdistaan ja omalla linjallaan.

– Keskusta on keskipuolueena yli sata vuotta vastustanut Suomen repimistä kahteen blokkiin. Tällä Maalaisliitto-Keskustan tiellä aiomme jatkaa, omalla keskilinjalla haastaen sekä vasemmiston että oikeiston.

Uutista täydennetty Jouni Ovaskan kommenteilla klo 14.38.