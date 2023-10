”Törkeää” – Halla-ahon puheille täystyrmäys: ”Täydellistä harkintakyvyn puutetta”

Puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) toiminta puhuttaa eduskuntaviikon päätteeksi. Taustalla ovat tapahtumat torstain kyselytunnilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen kommentoi jo eilen viestipalvelu X:ssä, että Halla-aho käytti asemaansa jälleen väärin suojellessaan eduskunnan kyselytunnilla oman puolueensa ministeriä.

– Kun ministeri Purralla oli vaikeuksia vastata sosialidemokraattien kysymykseen siitä, milloin hallitus todellisuudessa linjasi ensiasunnonostajien varainsiirtoverovapauden poistamisesta, ohjasi puhemies kysymyksen täysin eri aiheeseen: eläkeläisten verotukseen. Tämä puhemiehen manööveri, jolla hän vaihtoi keskustelun aiheen, suojeli jälleen kerran ministeri Purraa. Puhemiehen aseman käyttäminen oman puolueen edustajan suojeluun on vastoin kaikkia eduskunnan hyväksyttyjä toimintatapoja.

Rantanen kirjoittaa, että jo kesällä Halla-aho esti eduskunnan kokoontumisen suojellakseen oman puolueensa puheenjohtajaa ja estääkseen eduskuntaa arvioimasta häneen kohdistuvaa luottamusta valtiovarainministerinä.

– Tätä ennen puhemies esti ministeri (Vilhelm) Junnilan (ps.) toimintaa koskevan keskustelun rajaamalla edustaja Kim Bergin (sd.) puheoikeutta vastoin perustuslain 31 pykälää suojellakseen perussuomalaista ministeriä.

Rantanen jatkaa sanomalla, että kyselytunti on opposition areena hallituksen haastamiseen.

– On täysin kestämätöntä, että puhemies toistuvasti käyttää asemaansa väärin hallituksen suojeluun, tällä kertaa opposition kannalta tärkeimmässä tilanteessa eli kyselytunnilla.

HALLA-AHO puolusteli omaa toimintaansa tänään Iltalehdessä.

– Kritiikki on täysin aiheetonta. Sosiaalidemokraattien kysymystä käsiteltiin ensimmäiset puoli tuntia, Halla-aho kommentoi perjantaina.

Tämä on kuitenkin Halla-ahon oma näkemys asiasta. Kyselytunnin aloittanut SDP sai kysyä nuorten asumiseen kohdistuvista leikkauksista hieman yli kuuden minuutin ajan ennen kuin vihreät pääsivät kysymään oman kysymyksensä.

– No, minun on vähän vaikea nähdä, kuinka pitkään sitä pitäisi käsitellä. Sosiaalidemokraateilla ei kuitenkaan ole yli puolta oppositiopaikoista. On vähän kummallinen ajatus, että heidän pitäisi saada koko kyselytunti käyttöönsä kaikkien muiden oppositioryhmien kustannuksella, Halla-aho sanoo Iltalehdelle ja jatkoi:

– Se nyt varmaan pahaa mieltä herätti Rantasessa ehkä hänen muiden ongelmiensa ohella se, että…. Siis kyselytunnilla on yleinen tapa se, että jos kahden ryhmän etukäteen ilmoittamat kysymykset liittyvät toisiinsa, niin silloin ne käsitellään yhdessä. Ja sosiaalidemokraatit eivät ilmoittaneet lainkaan kysymyksensä aihetta. Se jäi tavallaan pääteltäväksi sitten siitä ensimmäisestä kysymyksestä, että mikä se teema on. Ja vihreät olivat ilmoittaneet oman kysymyksen aiheensa sellaisella otsikolla, että siitä saattoi päätellä, että kysymys on myös nuoriin liittyvistä asioista. Ja tämä asiahan ei sitten – kun eivät ole puhemiehen tiedossa ne itse kysymykset, niiden sisällöt, vaan otsikot -, niin joutuu tekemään sen tulkinnan sitten siinä, että onko tämä samaa aihetta vai ei. Nyt se ei ollut ja se ei varmaan ollut optimaalista sen enempää vihreille kuin sosiaalidemokraateillekaan. Mutta tämä on kyllä sellainen tilanne, jossa ryhmien kannattaisi katsoa peiliin sen sijaan, että syytetään puhemiestä.

HALLA-AHON jälkimmäinen kappale ja sen ensimmäinen lause kiinnitti tänään SDP:n kansanedustajan Pinja Perholehdon huomion.

– Täydellistä harkintakyvyn puutetta ajatella voivansa arvioida edustajien ”ongelmia” tai edes viitata sellaiseen. Suorastaan halveksii puhemiehen neutraalin tehtävän arvoa. Linkin jutusta (IL:n aiemmin viitattu uutinen) ei selviä, mihin ihmeeseen nuo ”muut ongelmat” viittaavat. Näin kirjattuna sitaatti näyttää asiattomalta, Perholehto arvostelee X:ssä.

Myös SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on pöyristynyt puhemiehen lausnnosta.

– Puhemies Halla-ahon vihjailu edustajamme Piritta Rantasen ”mahdollisista muista ongelmista” on törkeää ja ennenkuulumatonta puhemiehen suusta. Vaadin Halla-ahoa selittämään käytöstään ja pyytämään sitä anteeksi.