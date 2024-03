Hallintovaliokunnan demarit: Rajamenettely on tärkeä uusi työkalu itärajan tilanteen hallintaan

Hallintovaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet pitävät hallituksen valmistelemaa lakiesitystä rajamenettelystä tervetulleena, vaikka se ei yksin riitä katkaisemaan hybridivaikuttamista Suomen itärajalla. Demokraatti Demokraatti

Hallituksen rajamenettelyn käyttöönottoa koskevan lakiesityksen lausuntokierros päättyi tällä viikolla. Eduskuntaan esitys etenee huhtikuussa. Hallituksen esityksen juuret ulottuvat jo edelliselle vaalikaudelle, jolloin rajamenettelyä valmisteltiin.

– Tavoite ja perusperiaatteet esityksessä vastaavat pitkälti edellisellä vaalikaudella valmisteltua esitystä rajamenettelystä. Siinä perusteettomaksi arvioituja turvapaikkahakemuksia voidaan käsitellä nopeasti heti rajalla tai sen tuntumassa. Tavanomaisesta turvapaikkamenettelystä poiketen hakijoiden on rajamenettelyssä pysyttävä rajalla tai sen läheisyydessä hakemuksen käsittelyn ajan. Tämä vahvistaa yleistä järjestystä ja ennaltaehkäisee kauttakulkua Suomesta muualle Eurooppaan, Eemeli Peltonen (sd.) kommentoi esitysluonnosta.

– On muistettava, että rajamenettely tulisi joka tapauksessa pakolliseksi kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille niin sanotun maahanmuuttopaktin toimeenpanon myötä tulevina vuosina. Paktissa jäsenvaltiot sopivat useista asetuksista unionin yhteisen turvapaikkapolitiikan toteuttamiseksi, jossa yhtenäistetään ja tehostetaan rajakäytäntöjä tulijoiden oikeusturvan takaamiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi, huomauttaa Eveliina Heinäluoma (sd.).

Heinäluoma muistuttaa myös, että SDP kiirehti hallitusta tuomaan lain rajamenettelyn käyttöönotosta eduskunnalle jo viime vuoden marraskuussa. Tuolloin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman patisteli hallitusta valmistelemaan lakiesityksen rajamenettelystä eduskunnalle hyväksyttäväksi.

– Merkittävin muutos hallituksen esityksessä on, että rajamenettely olisi käytössä ulkorajoillamme koko ajan. Tämän muutoksen tarkoituksenmukaisuus on syytä käydä huolellisesti läpi saadun lausuntopalautteen pohjalta. Sinänsä on kannatettava pyrkimys, että viranomaisten perusteettomaksi arvioimat turvapaikkahakemukset seulotaan ja saadaan käsiteltyä ripeästi kaikkina aikoina, toteaa Saku Nikkanen (sd.).

Hallintovaliokunnan demarijäsenet muistuttavat, että rajamenettelyn tarpeellisuudesta huolimatta se ei yksin ratkaise vaikeaa tilannetta Suomen itärajalla. Esimerkiksi nykytilanteessa vain pieni osa itärajan ylittäneistä olisi ohjautunut rajamenettelyyn.

– Hallituksen esitys on pääperiaatteiltaan kannatettava, vaikka joidenkin yksityiskohtien hiomista on syytä vielä jatkaa saadun lausuntopalautteen perusteella. Lisää ratkaisuja itärajan tilanteeseen tarvitaan, kun kevät etenee ja lumet sulavat maastorajalla. Kaikki kivet on syytä kääntää, jotta olemme mahdollisimman valmistautuneita Venäjän törkeän hybridivaikuttamisen jatkumiseen, Paula Werning (sd.) sanoo.