Hallintovaliokunta löysi sovun rajavartiolaista – Eveliina Heinäluoma: ”Tästä lähtee vahva viesti”

Hallintovaliokunta on onnistunut pitkän väännön jälkeen saamaan aikaan yksimielisen mietinnön rajavartiolaista.

Rajavartiolakiin tehdään kiireellisimmiksi katsotut muutokset muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

Rajavartiolakiin ehdotetaan sääntelyä rajanylitysliikenteen rajoittamisesta sekä uutta säännöstä kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan.

Hallintovaliokunta korostaa, että valtioneuvoston päätöksenteossa on kyse tilannekohtaisesta kokonaisharkinnasta. Lakiin lisätään myös täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle sekä uusi sääntely omaisuuden luovutusvelvollisuudesta ja palveluiden suoritusvelvollisuudesta.

Hallintovaliokunta on täsmentänyt hallituksen esityksessä ehdotetun rajavartiolain 16. pykälän 2. momenttia. Pykälään lisätyllä 3. momentilla halutaa varmistaa, että kansainvälistä suojelua voi poikkeusoloissa hakea vain sellaisessa rajanylityspaikassa, johon hakeminen on keskitetty.

Tästä voidaan valiokunnan mukaan kuitenkin yksittäisessä tapauksessa poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.

”Valiokunta korostaa, että kansainvälisen suojelun hakeminen voidaan ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukaan keskittää vain, jos se on välttämätöntä säännöksessä tarkoitetun vakavan uhan torjumiseksi. Kansainvälisen suojelun hakemista ei myöskään saa keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä uhan torjumiseksi.” Hallintovaliokunta toteaa tiedotteessaan.

Hallintovaliokunnan sd-vastaava kansanedustaja Eveliina Heinäluoma toteaa Demokraatille olevansa tyytyväinen, että valiokunta pystyi löytämään yksimielisen näkemyksen Suomen turvallisuutta koskevassa asiassa.

– Lain olennaisin asia on se, että raja on mahdollista tarvittaessa sulkea ja äärimmäisissä tilanteissa on mahdollista keskittää kansainvälisen suojelun hakemusten vastaanotto paikkaan, jonka ei tarvitse olla maarajalla. Se voi olla esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä. Samaan aikaan on korostettava, että yksittäistapauksssa asiassa voidaan poiketa ja ottaa huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet.

– Tästä lähtee vahva viesti siitä, että Suomea ei voi käyttää hyväksi välineellistetyn maahantulon tai hybridivaikuttamisen tilanteissa, Heinäluoma summaa.

Hän ei halua lähteä avaamaan sitä, miksi sovun saaminen oli lopulta pitkän, koko päivän kestäneen työn takana.

– Minun mielestäni on arvokasta, että hallintovaliokunta kykeni löytämään yhteisen näkemuksentässä erittäin tärkeässä turvallisuutta koskevassa asiassa ja tilanteessa, jossa turvallisuusympäristömme on isolla tavalla muuttunut. Työ pohjautui siihen, että hallitus on tuonut eduskuntaan jo useita lakimuutoksia, jotka parantavat rajaturvallisuutta ja auttavat varautumaan poikkeusoloihin, hän sanoo.

