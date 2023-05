Hallituksen muodostaja Orpo Säätytalolla: ”Olen motivoitunut ja innostunut”

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit astelivat tänään Säätytaloon käynnistelemään hallitusneuvotteluja hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) johdolla. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tästä tämä nyt lähtee. Kääritään hihat ja ryhdytään ratkomaan niitä isojakin haasteita, joita Suomella ja suomalaisilla on edessä, Orpo vakuutti toimittajille Säätytalon eteisessä.

Neuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajilla on Orpon mukana aitoa tahtoa ratkoa asioita.

– Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että meitä yhdistää todella paljon sama tahtotila. Meillä on aikalailla samanlainen tilannekuva siitä, missä Suomi menee, millaisia haasteita on taloudessa velkaantumisen suhteen, millaisia ihmisten arjessa olevat haasteet ovat, miten ympärillä oleva maailma Ukrainassa käytävine sotineen ja ilmastonmuutoksineen haastaa meitä. Näitä asioita me lähdemme yhdessä ratkomaan.

ORPO kertoi olevansa motivoitunut, innostunut ja luottavainen sen suhteen, että neuvotteluissa saadaan aikaiseksi hyvä hallitusohjelma ja enemmistöhallitus.

Tänään on vuorossa seminaariosuus, jossa kuullaan eri alojen asiantuntijoita.

– Luodaan tilannekuvaa.

Seminaarin lisäksi tiistaina ryhmittäydytään neuvottelumuodostelmaan. Varsinaiset hallitusneuvottelut alkavat huomenna keskiviikkona.