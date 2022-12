Hallituksen Nato-esitys puhuttaa, Matti Vanhaselta ehdotus jatkosta – Petteri Orpo: ”Kannattaa nyt yhdessä harkita, mikä on järkevää”

Hallitus on tänään antanut lakiesityksen eduskunnalle Suomen liittymisestä Natoon. Rane Aunimo Demokraatti

Suomi voi liittyä Pohjois-Atlantin sopimukseen ja tulla Naton jäseneksi vasta, kun kaikki Naton jäsenvaltiot ovat hyväksyneet liittymisen. Tällä hetkellä 28 Naton 30 jäsenvaltiosta on hyväksynyt Suomen liittymisen. Hyväksyntää odotetaan vielä Turkilta ja Unkarilta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä, että oikeudellisesti eduskunnan on mahdollista käsitellä hallituksen esitys ennen kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää.

– Meidän ajatus hallituksen puolelta oli se, että meidän on oltava valmiina sitten tällä omalla kansallisella päätöksenteolla heti, kun tulee vihreää valoa kahdelta viimeiseltä. Sen takia on hyvä viedä tätä eteenpäin.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoi STT:lle myöhemmin maanantaina aikovansa kuitenkin ehdottaa, että eduskunta hyväksyisi lakiesityksen Nato-jäsenyydestä lopullisesti vasta, kun puuttuvat ratifioinnit on saatu.

Vanhasen ehdotuksen mukaan ulkoasiainvaliokunta valmistelisi mietintönsä lähes valmiiksi mutta viimeistelisi sen vasta, kun Unkari ja Turkki ovat ratifioineet Suomen hakemuksen. Tämän jälkeen täysistunto äänestäisi asiasta mietinnön pohjalta.

Vanhanen perustelee asiaa sanomalla, että eduskunta ei tee lakeja pöytälaatikkoon odottamaan.

KOKOOMUKSEN puheenjohtaja Petteri Orpo twiittasi iltapäivällä asiasta tavalla, joka herätti kysymyksen, näkeekö kokoomus tilanteen toisin kuin puhemies.

– Edessä on historiallinen etappi, kun eduskunta päättää Nato-jäsenyyden hyväksymisestä. Vallitsevassa maailmantilanteessa meidän on edettävä ripeästi ja tehtävä kaikki tarpeellinen valmiiksi. Tavoitteena on Suomen pääsy mahdollisimman pian osaksi Naton yhteistä turvallisuutta.

Demokraatti kysyi maanantaina Orpolta, kuinka hänen twiittiään tulisi tulkita. Tarkoitatko, että eduskunnan pitäisi viedä Nato-asiaa eteenpäin niin pitkälle kuin eduskunta voi sen viedä?

– Mielestäni sama ajattelu siinä, miten (ulkoministeri Pekka) Haavisto asian tarjoili, että tehdään itse voitavamme ja ollaan valmiina. Se viimeinen ratkaisu, että milloin se hyväksytään, niin katsotaan sitten yhdessä.

Tarkoitatko sitä, että eduskunta tekisi mietinnön ja siitä äänestettäisiin sitten jo täysistunnossa?

– Minusta se katsotaan sitten yhdessä valtiojohdon kanssa ja eduskuntapuolueiden kesken, mikä on järkevää prosessin kannalta.

Viittaan siis siihen, että puhemies Vanhanen sanoi aikovansa ehdottaa, että eduskunta hyväksyisi lakiesityksen Nato-jäsenyydestä lopullisesti vasta, kun puuttuvat ratifioinnit on saatu Unkarilta ja Turkilta.

– Viedään se mahdollisimman pitkälle. Minusta tässä kannattaa nyt yhdessä harkita, mikä on järkevää. Maali on jo selvä. On hyvä, että me toimitaan nyt, tehdään niin paljon kuin mahdollista. Milloin sitten hyväksytään, se olisi parasta se tavoite, että sitten kun ratifiointi on selvä. Yhdessä harkitaan.

Näetkö itse merkitystä sillä, että saadaanko tämä tämän eduskunnan aikana maaliin asti, ennen vaaleja?

– Se on tietenkin kaikkien tavoite, mutta kun se ei ole meidän omissa käsissämme pelkästään, vaan se riippuu myöskin Turkista ja Unkarista. Mutta meillä on onneksi kaikki eduskuntapuolueet puolueina myös sitoutuneet siihen, että linja pitää, enkä epäile yhtään, ettei pitäisi myös vaalien jälkeen. Sitten jos näin valitettavasti käy, että se menisi seuraavalle eduskunnalle, niin sitten jatketaan.