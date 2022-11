Hallituksen neuvotteluissa edistystä, mutta moni asia on yhä levällään – ”Yhtä taikakiveä ei ole”

Myös niin kutsuttu varjoviisikko on koolla, mutta hallituspuolueiden puheenjohtajien eli viisikon kokousta ei ole määrä tänään pitää.

Lakiesitysten kanssa samassa yhteydessä yritetään ratkoa täydentävää budjettiesitystä, jonka yhteydessä ovat nousseet esiin muun muassa keskustan vaatima maataloustuki sekä sittemmin muun muassa ainakin SDP:n liputtama raha hoitovelan purkamiseksi.

Ensimmäisen kohdalla on julkisuudessa noussut esiin maksimissaan 300 miljoonan euron summa ja jälkimmäisessä on puhuttu 700 miljoonasta eurosta.

Suurta näkyvyyttä on saanut myös kaksi kertaa keskustan pöytäämä saamelaiskäräjälaki, joka on edelleen yksi osa neuvottelukokonaisuutta. Muut puolueet ovat halunneet viedä asiaa läpi ja valtioneuvostosta eduskunnan käsittelyyn, kun taas keskusta on ainakin viime päivät ollut tiukasti tätä vastaan.