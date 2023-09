”Hallituksen päätökset osuvat pahasti tiettyihin ihmisryhmiin” – SDP:n Malm kritisoi myös ”täysin hullunkurista autopolitiikkaa”

Hallituksen ensimmäinen budjettiriihi oli pettymys muun muassa opiskelijoille, pienituloisille ja työmatka-autoilijoille, SDP:n 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm summaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Malm huomauttaa tiedotteessaan, ettei hallitus kertonut budjettiriihensä päätyttyä tarkemmin sosiaaliturvaan kohdistuvista leikkauksistaan tai esimerkiksi opiskelijoiden tukiin kohdistuvista indeksijäädytyksistä, joita vastaan opiskelijat ovat viime päivinä kampanjoineet.

– Hallituksen päätökset osuvat pahasti tiettyihin ihmisryhmiin, kuten opiskelijoihin, omaishoitajiin, pienituloisiin ja myös tavalliseen palkansaajaan. Hallituksen pitää pystyä avoimesti kertomaan päätöksistään ja perustelemaan ne. Se on osa julkista päätöksentekoa, Malm sanoo.

Malm ihmettelee tiedotteessaan hallituksen epäjohdonmukaista politiikkaa. Hän nostaa esiin, että hallitus sanoo sen verotuksen painopisteen olevan työn verotuksen sijaan kulutuksen ja haittojen verotus. Hallituksen auto- ja bensapolitiikka ei ainakaan sitä Malmin mukaan heijastele.

– Vaikka Orpon hallitus alentaa vuoden alussa liikenne­polttoaineiden valmisteveroa, ei se kuitenkaan auta työautoilijaa, koska Orpon hallitus korottaa matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta ja samalla matkakulujen verovähennys pienenee, Malm korostaa.

”Tämä on täysin hullunkurista autopolitiikkaa harvaan asutussa Suomessa.”

Malm arvioi, että kiusallisimpia päätökset ovat perussuomalaisille, jotka ovat viimeisten vuosien aikana vaatineet kovin äänenpainoin autoilijoille tukea ja rakentaneet koko vaalikampanjansa muun muassa bensalupausten varaan.

– Mitä perussuomalaiset sanovat pitkiä työmatkoja ajaville suomalaisille, joita esimerkiksi maakunnissa on paljon? Ennen vaaleja perussuomalaiset lupasivat alentaa autoilijoiden kuluja. Niin ei käynyt – päinvastoin – nyt työmatka-autoilijoiden kustannukset kasvavat pahimmillaan monta sataa euroa vuodessa.

Kaakkoissuomalainen kansanedustaja painottaa, että tämä on ”täysin hullunkurista autopolitiikkaa harvaan asutussa Suomessa”. Malm ihmettelee, miten kokoomus on hyväksynyt tällaisen päätöksen, joka ei tue työllisyyttä ja on ilmaston kannalta kummallinen.

– Budjettiriihen mukaan ”hallituksen veropolitiikka kannustaa työntekoon”. Jokainen ymmärtää, että olemme pienilukuinen kansa harvaan asutussa, pitkien välimatkojen maassa. Autoilun tukia tulisikin siksi kohdistaa työnteon kannattavuuden kannalta fiksusti, hän sanoo.

– Nyt työpaikan vastaanottaminen pitkien matkojen maakunnissa on vähemmän kannattavaa, huviajelu sen sijaan kannattavampaa. Onko tämä todella kokoomuksen mielestä järkevää politiikkaa? Jokainen vastaanotettu työpaikka kerryttäisi lisää hyvinvointia ja veroeuroja, Malm toteaa.