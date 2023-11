”Hallituksen politiikka lisää päästöjä” – ympäristövaliokunnan sd-edustajat: ”Päätökset kasvattavat nuorten ilmastovelkaa”

Petteri Orpon (kok.) hallitus vaikeuttaa toimillaan ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemista. Hallituksen ajamat muutokset viime vaalikaudella sovittuun jakeluvelvoitteeseen ovat vain yksi monista esimerkeistä, ympäristövaliokunnan sd-edustajat arvostelevat. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Päätöksillään hallitus kasvattaa nuorille jäävää ilmastovelkaa piittaamatta tippaakaan nuorille jäävästä vastuusta tulevista ilmastopäätöksistä, he toteavat tiedotteessa.

Orpon hallitus tuntuu ajattelevan, että ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää yksilöiden toimilla, Pinja Perholehto toteaa.

– Näin ei kuitenkaan ole – valtiot, yritykset ja kunnat käyttävät suurinta valtaa ilmastokriisin ratkaisemisen suhteen. Hallituksen toimimattomuus on täydessä ristiriidassa suhteessa sen viljelemään tulevaisuuspuheeseen.

Hallitus haluaa muun muassa laskea jakeluvelvoitteen ensi vuonna 13,5 prosenttiin. Jakeluvelvoite on vaikuttavin yksittäinen toimi, jolla voidaan vaikuttaa päästövähennysten määrään keskipitkällä aikavälillä, ja se vaikuttaa myös osaltaan polttoaineen hintaan.

– Hallituksen esityksen keskeinen ongelma on, ettei hallituksella ole suunnitelmaa, millä keinoin jakeluvelvoitetta vastaavat päästövähennykset voidaan saavuttaa, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo.

Hänen mielestään hallituksen pitäisi tehdä pikaisesti tämä arvio.

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN sd-ryhmä jätti tänään vasemmistoliiton ja vihreiden ryhmien kanssa eriävän mielipiteen valiokunnan laatimaan lausuntoon laista, joka koskee uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä.

He myös jakavat Suomen ilmastopaneelin näkemykseen, jonka mukaan jakeluvelvoitetta pitäisi nostaa maltillisesti jo ensi vuonna, koska liikenne ei sähköisty enää aiempaan tahtiin inflaation ja korkojen nousun takia. EU:n taakanjakoasetuksen mukaan Suomen on vähennettävä päästöjä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2005.

– Päästötavoitteeseen on 7 vuotta aikaa ja laskelmat osoittavat, että tavoitteeseen on muutenkin vaikea päästä. Hallituksen politiikka lisää päästöjä eikä vähennä niitä. Tämä on ongelman ydin, Johan Kvarnström toteaa.

Tutkimusten mukaan polttonesteiden hinnan suora keventäminen hyödyttää suurituloisia enemmän kuin pienituloisia, koska suurituloiset ajavat enemmän.

– Olisi oikeudenmukaisempaa korvata korkeampia polttoainehintoja jakamalla kotitalouksille yhtä suuret suorat tasapalautukset. Niistä olisi pienituloisille suhteellisesti enemmän hyötyä ja ne eivät lisäisi liikenteen päästöjä. Vaikka hallitus vaikuttaa niin kovasti pitävän kannustimista, niin tässä kohtaa sen malli ei kyllä kannusta lainkaan vähentämään ajamista tai päästöjä, Marko Asell huomauttaa.