Hallituksen rasismitoimien budjetista tulee mieleen Kurjalanrannantien kunnostus

Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa on bugi, joka on, poikkeuksellista kyllä, oikeasti ominaisuus. “Ohjelmointivirhe” tehtiin hallitusneuvotteluissa tahallaan. Siitä on vastuussa toiseksi suurin hallituspuolue perussuomalaiset.