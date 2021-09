Hallituksen tiedotustilaisuus siirtyi muutamalla tunnilla – näin Krista Kiuru selvitti, mistä oli kyse: ”Kokonaisuus on hyväksytty yksimielisesti hallituksessa”

Hallituksen tiedotustilaisuus, joka peruttiin aamupäivällä, järjestettiin iltapäivällä muutaman tunnin myöhässä, kello 14.15 alkaen. Sen aiheena olivat koronapassi ja maahantulosäännökset. Rane Aunimo Demokraatti

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) selvitti tiedotustilaisuudessa myöhästymisen syytä.

– Tartuntalainsäädännön kokonaispaketissa ovat siis sekä maahantulosäännökset että koronapassi mukana, ja tämän lakikokonaisuuden viimeistely vei tänään aamupäivän kuluessa hieman odotettua pidemmän ajan, ja tämän johdosta pääsimme ensimmäiseen valtioneuvoston ylimääräiseen istuntoon vasta nyt iltapäivällä noin kello 13.45. Viime yönä tehtiin vielä käännöksiä kovalla kiireellä ja on sanottava, että tämä valmisteluaika, joka on annettu tämän koronapassin valmisteluun, on äärettömän nopea ja se on johtanut tietenkin siihen, että tässä on nyt työskennelty äärirajoilla.

Kiurun mukaan olennaista on, että päätökset saatiin valmiiksi iltapäivän kahteen mennessä ja kokonaisuus saatiin eteenpäin eduskuntaan.

– On hyvä myös todeta, että kokonaisuutta on valmisteltu koko ajan hyvässä yhteistyössä ei vain ministerien kesken vaan myös virkatasolla.

– Ja on todettava, että kyllä tässä valmistelussa alun perin ajatus oli, että olisimme päässeet jo viime viikolla paljon nopeammin tähän grande finaleen eli siltä osin näihin käännöstöihin ja muihin.

Kiurun mukaan valmistelutyö vei kuitenkin enemmän aikaa, koska kaikki näkökulmat haluttiin ottaa huomioon.

– Mutta nyt on hyvä todeta, että tänään tämä kokonaisuus on hyväksytty yksimielisesti hallituksessa ja erittäin hyvin sujunut virkatyö on tullut päätökseen ja nyt on eduskunnan aika ottaa kantaa kokonaisuuteen.

KORONAPASSINA toimisi EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta (todistus koronarokotuksista, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta). Tarvittaessa todistus on mahdollista saada paperisena versiona terveydenhuollosta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vaihtoehtona valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamille koronarajoituksille rajoitusten kohteina olevat toimijat, kuten elinkeinonharjoittajat, voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Koronapassi olisi vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa. Tällaisia rajoituksia voisivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Koronapassi ei olisi kuitenkaan vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on sulkenut tilan tai kieltänyt yleisötilaisuuden kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta, mutta lasten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi 12–17-vuotiaiden testaaminen koronatodistuksen saamista varten olisi turvattava julkisessa terveydenhuollossa, jos lapsi ei olisi saanut koronarokotteita.

Tällä hetkellä Suomessa koronarokotteen voivat saada 12-vuotiaat ja tätä vanhemmat.

HALLITUS ON antanut tänään myös esityksen eduskunnalle tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi. Säännöksillä pyritään suojelemaan väestön terveyttä ehkäisemällä ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen. Asiasta kerrotaan tarkemmin tiedotteessa.

Suomeen saapuvilta (vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiltä) henkilöiltä edellytettäisiin edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta koronavirustestistä. Heidän, joilla on todistus ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta koronavirustestistä tai ensimmäisestä koronavirusrokoteannoksesta, tulisi käydä toisessa testissä 72–120 tunnin kuluessa maahantulosta. Vaihtoehtoisesti henkilön tulisi käydä koronavirustestissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa.

Velvollisuus esittää todistus ja osallistua testiin ei koskisi henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapumistaan oleskelleet vain sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Näistä maista ja alueista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi tartuntatautilakiin pysyvästi virka-apua täydentävää sääntelyä. Säännökseen lisättäisiin Tulli virka-apuviranomaiseksi. Muutos mahdollistaisi sen, että Tulli voisi antaa virka-apua terveystodistusten tarkastamisessa.

Vastaavat tartuntatautilain säännökset ovat voimassa 15. lokakuuta 2021 asti ja nyt ehdotetuilla säännöksillä jatkettaisiin niiden voimassaoloa. Laki tulisi voimaan 16. lokakuuta 2021 ja lain väliaikaiset säännökset olisivat voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.