Hallitus ajattelee pitkäaikaistyöttömien olevan laiskoja – tämä laki on esimerkki hallituksen ylimielisyydestä

Koti on perusta, josta ponnistaa. Tämä on ollut suomalaisen asunnottomuuden poistamiseen pyrkivän politiikan keskeinen oivallus. Asuminen ensin -ajatuksella asunnottomuutta on saatu vähennettyä merkittävästi. Valitettavasti tilanne ei pysy vakiona. Asunnottomuuteen ajaa sosiaalisten ongelmien ohella asumisen hinta. Kohtuuhintaisia asuntoja ei ole siellä mihin ihmiset muuttavat, tai mihin ihmisten halutaan työn perässä muuttavan.

Suomen hallitus on havainnut asiantilan ja tarttunut toimeen. Asumisen halpuuttamiseksi se on käynyt käsiksi asumistukeen. Hallituksen ajatus kulkee niin, että kun asumistukea leikataan, leikkaantuvat myös vuokrat. Enempää Kelan kuin VTT:n tutkimukset eivät kuitenkaan tätä johtopäätöstä tue.

Vuokrat ovat nousseet, vaikka asumistukea on leikattu. Seurauksena on, että asumistuen leikkaus siirtyy toimeentulotukeen. Tämä on varsinaista hölmöläisten peiton jatkamista, jota hallitus jatkuvilla asumistuen leikkauksilla vain edelleen kiihdyttää.

Kalliin asumisen perussyy on siinä, että asuminen on omistamista ja omistamiseen liittyy aina pyrkimys voittoon. Voittoa halutaan maasta, rakentamisesta ja asunnon jokaisesta kaupasta. Omistajan kannalta on edullista, että asunnoista on niukkuutta. Tätä kautta asumisen hinta kasvukeskuksissa on noussut kipurajoille samalla kun muuttotappioalueilla asuntoja jää tyhjilleen ja niiden arvo laskee. Tämä yhtälö on melkoinen tulppa työvoiman liikkuvuudelle.

Asumisen kalleuden juurisyihin pureutumiseksi on asuntoja oltava riittävästi siellä, minne työpaikat syntyvät. Erityinen pula on kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Asumistuen leikkausten sijaan on ARA-järjestelmää kehitettävä, niin että vuokrataso saadaan nykyistä alemmaksi. Tämä asia on nyt hallituksen pöydällä.

Lausunnoilla ollut lakiehdotus ei lupaa hyvää. Vain kosmeettisia uudistuksia esitetään. Panostaminen kohtuuhintaisiin asuntoihin on kuitenkin ainoa keino, jolla alati nousevia asumistukimenoja voidaan hillitä. Kun kohtuuhintaisia asuntoja on riittävästi eivät myöskään markkinavuokrat voi jatkaa nousuaan.