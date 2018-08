Hallitus ei perunut esitystään työsuhdeturvan heikentämisestä pienissä yrityksissä – SAK:n hallitus kokoontuu ensi maanantaina

Hallituksen päättämä liki 100 miljoonan euron pysyvä tasokorotus tutkimus- ja kehitystoimintaan vahvistaa SAK:n mukaan talouskasvua ja on tervetullut täyskäännös hallituksen aiempaan leikkauspolitiikkaan.

”Tutkimus- ja innovaatiotuet ovat avainasemassa talouskasvun tukemisessa. Ilahduttavaa, että hallitus on tältä osin tullut SAK:n linjoille ja peruuttaa aiempia leikkauksiaan”, sanoo SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta keskusjärjestön kannanotossa.

Kaukorannan mukaan hallituskausi on todistanut, että ideologinen suhtautuminen verotukseen johtaa huonoon politiikkaan. Jätettyään verotuksen pois työkalupakista hallitus yritti vahvistaa julkista taloutta leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta, koulutuksesta, kehitysyhteistyöstä, tutkimuksesta ja innovaatiotuista.

”Hallituksen leikkauslinja on ollut inhimillisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestämätön. Leikkauksilla on kurjistettu pienituloisia ja syöty tulevan kasvun edellytyksiä. Onneksi näitä leikkauksia on nyt alettu myös perumaan.”

Seuraavalla hallituskaudella hyvinvointivaltion vahvistamisen kärkenä on SAK:n mukaan oltava työllisyyden ohella realistinen veropolitiikka. Korkea työllisyys perustuu koko väestön osaamiseen ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

SAK:n mukaan työllisyyden parantaminen on ensisijainen keino julkisen talouden vahvistamiseen. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan keinovalikoimaan tarvitaan myös verotus.

”Nyt olisi viisasta vahvistaa puskureita tulevia taantumia ja väestön ikääntymisestä aiheutuvia menoja silmällä pitäen. Meillä ei ole varaa jättää hyvinvointipalveluiden rahoitusta pelkästään työllisyyden paranemisen varaan.”

SAK on jo aiemmin ehdottanut varallisuuden verottamista nykyistä enemmän.

”Hallituksen päätös sijoitussäästötileistä on askel väärään suuntaan. Se käytännössä keventää pääomaverotusta ja vähentää valtion verotuloja. Nyt pitäisi vahvistaa julkista taloutta, eikä luoda uusia verohelpotuksia sijoittajille.”

Hallitus ei perunut esitystään työsuhdeturvan heikentämisestä pienissä yrityksissä. SAK:n hallitus kokoontuu maanantaina 3. syyskuuta arvioimaan tilannetta tältä osin.