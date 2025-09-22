Politiikka
22.9.2025 14:18 ・ Päivitetty: 22.9.2025 14:42
Hallitus esittää: Työttömiä muistutetaan velvotteista tekstiviestein, karenssi paukahtaa jo ensimmäisestä laiminlyönnistä
Hallitus esittää uudistusta, jonka myötä työtön saisi viikon karenssin ensimmäisestä työnhakuun tai työvoimapalveluihin liittyvästä laiminlyönnistä. Karenssi eli aika ilman työttömyyskorvausta kestäisi seitsemän päivää.
Toisen laiminlyönnin jälkeen oikeus työttömyysetuuteen lakkaisi, kunnes ihminen täyttää kuuden viikon työssäolovelvoitteen.
Nykyisellään työttömän ensimmäisestä rikkeestä seuraa huomautus, toisesta viikon karenssi ja kolmannesta kahden viikon karenssi. Neljännestä rikkeestä voi menettää oikeuden työttömyysturvaan, kunnes täyttää 12 viikon työssäolovelvoitteen.
Tahattomien unohdusten välttämiseksi otettaisiin käyttöön tekstiviestimuistutus velvoitteiden määräajasta ja sovituista tapaamisista. Tekstiviesti ei ollut mukana lakiesityksen luonnosvaiheessa keväällä.
Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.
LÄHTÖKOHTAISESTI työnhakijalta edellytetään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukauden aikana. Jatkossa tätä edellytettäisiin myös osa-aikatyötä tekeviltä työnhakijoilta.
Seuraamusten kiristämisen arvioidaan vähentävän sosiaaliturvamenoja noin 14,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutus vähentäisi julkisen talouden vuotuisia menoja noin 2,5-16,8 miljoonalla eurolla.
Tekstiviestimuistutuksesta aiheutuisi valtiolle noin 260 000 euron kustannukset vuodessa.
UUDISTUKSEN myötä työnhakijalle järjestettäisiin tapaamisia työvoimaviranomaisen kanssa entistä yksilöllisemmin nykyisen kaavamaisen palveluprosessin sijaan. Näin työvoimaviranomaisen rajallisia henkilöstöresursseja voitaisiin työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan käyttää jatkossa tarkoituksenmukaisemmin.
- Työnhakijoiden asioinnista on tehtävä yhä selkeämpää ja sujuvampaa. Tärkeintä on, että jokaisen oma työnhakupolku voidaan rakentaa aidosti sen mukaan, mitä hän tarvitsee, työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo tiedotteessa.
HALLITUS on antanut eduskunnalle esityksen myös uudesta yleistuesta, jolla on tarkoitus korvata nykyinen Kelan työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa, eli aikataulu on hieman viivästynyt aiemmin kaavaillusta helmikuusta.
Yleistuen saaminen edellyttäisi taloudellisen tuen tarvetta eli siinä huomioitaisiin esimerkiksi vuokratulot ja muut pääomatulot.
Suuruudeltaan yleistuki olisi reilu 37 euroa päivässä, eli yhtä suuri kuin työmarkkinatuki tai peruspäiväraha nykyisin.
Jatkossa myös asumisen tuet aiotaan sisällyttää yleistukeen.
Uutista täydennetty klo 17.42 osuudella yleistuesta.
