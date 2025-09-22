Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.9.2025 14:18 ・ Päivitetty: 22.9.2025 14:42

Hallitus esittää: Työttömiä muistutetaan velvotteista tekstiviestein, karenssi paukahtaa jo ensimmäisestä laiminlyönnistä

iStock

Hallitus esittää uudistusta, jonka myötä työtön saisi viikon karenssin ensimmäisestä työnhakuun tai työvoimapalveluihin liittyvästä laiminlyönnistä. Karenssi eli aika ilman työttömyyskorvausta kestäisi seitsemän päivää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toisen laiminlyönnin jälkeen oikeus työttömyysetuuteen lakkaisi, kunnes ihminen täyttää kuuden viikon työssäolovelvoitteen.

Nykyisellään työttömän ensimmäisestä rikkeestä seuraa huomautus, toisesta viikon karenssi ja kolmannesta kahden viikon karenssi. Neljännestä rikkeestä voi menettää oikeuden työttömyysturvaan, kunnes täyttää 12 viikon työssäolovelvoitteen.

Tahattomien unohdusten välttämiseksi otettaisiin käyttöön tekstiviestimuistutus velvoitteiden määräajasta ja sovituista tapaamisista. Tekstiviesti ei ollut mukana lakiesityksen luonnosvaiheessa keväällä.

Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

LÄHTÖKOHTAISESTI työnhakijalta edellytetään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukauden aikana. Jatkossa tätä edellytettäisiin myös osa-aikatyötä tekeviltä työnhakijoilta.

Seuraamusten kiristämisen arvioidaan vähentävän sosiaaliturvamenoja noin 14,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutus vähentäisi julkisen talouden vuotuisia menoja noin 2,5-16,8 miljoonalla eurolla.

Lisää aiheesta

Kansanedustaja: Työttömien ja pienituloisten kiusaaminen näyttää olevan hallitukselle itseisarvo

Tekstiviestimuistutuksesta aiheutuisi valtiolle noin 260  000 euron kustannukset vuodessa.

UUDISTUKSEN myötä työnhakijalle järjestettäisiin tapaamisia työvoimaviranomaisen kanssa entistä yksilöllisemmin nykyisen kaavamaisen palveluprosessin sijaan. Näin työvoimaviranomaisen rajallisia henkilöstöresursseja voitaisiin työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan käyttää jatkossa tarkoituksenmukaisemmin.

-  Työnhakijoiden asioinnista on tehtävä yhä selkeämpää ja sujuvampaa. Tärkeintä on, että jokaisen oma työnhakupolku voidaan rakentaa aidosti sen mukaan, mitä hän tarvitsee, työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo tiedotteessa.

HALLITUS on antanut eduskunnalle esityksen myös uudesta yleistuesta, jolla on tarkoitus korvata nykyinen Kelan työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa, eli aikataulu on hieman viivästynyt aiemmin kaavaillusta helmikuusta.

Yleistuen saaminen edellyttäisi taloudellisen tuen tarvetta eli siinä huomioitaisiin esimerkiksi vuokratulot ja muut pääomatulot.

Suuruudeltaan yleistuki olisi reilu 37 euroa päivässä, eli yhtä suuri kuin työmarkkinatuki tai peruspäiväraha nykyisin.

Jatkossa myös asumisen tuet aiotaan sisällyttää yleistukeen.

Uutista täydennetty klo 17.42 osuudella yleistuesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

22.9.2025 11:53

Kansanedustaja: Työttömien ja pienituloisten kiusaaminen näyttää olevan hallitukselle itseisarvo

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.9.2025
Eläkkeisiin löytyi rahaa, vanhushoivaan ei – miksi puskuri jäi rakentamatta?
Lue lisää

Elina Pylkkänen

Kolumnit
20.9.2025
Suomi tarvitsee lisää elvistelyä – epäonnistuminenkin voi olla menestys
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
22.9.2025
Arvio: Nobel-kirjailijan romaanista tehtiin teatteriesitys, joka on mustaa huumoria tihkuva murhamysteeri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU