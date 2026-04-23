23.4.2026 12:29 ・ Päivitetty: 23.4.2026 12:31

Hallitus haluaa lopettaa kompostien tarkastukset – ministeri ei tiedä, onnistuuko se

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Hallitus haluaa lakkauttaa kompostitarkastukset osana norminpurkutalkoita. Tai ainakin vähentää niitä.

Rane Aunimo

Demokraatti

Simo Alastalo

Demokraatti

Tarkastusten taustalla ovat jätelain muutokset ja biojätteen erilliskeräysvelvoite. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo, että lakkautushalun takana on luottoa ihmisten omaan kykyyn huolehtia biojätteistään asianmukaisella tavalla.

Ministeri ei kuitenkaan osannut kertoa medialle eduskunnassa, kuinka paljon tällaisia tarkastajia tällä hetkellä on. Kompostien tarkastustyötä ovat tehneet ainakin ympäristötarkastajat.

Hallituksen ”normilistalla” asiasta on maininta kohdassa 12: ”Kompostitarkastusten poistaminen / tarkastusten maltillistaminen”. Mahdollista on siis sekin, että tarkastukset jatkuisivat jossakin muodossa.

– Tätä on pidetty sellaisena turhana sääntelynä monen mielestä. Ihmiset kokevat, että he kyllä osaavat tehdä nämä asiat ilman että heidän kotiin tullaan katsomaan, että asiat on tehty oikein.

Multalan mukaan nyt on kuitenkin selvitettävä, velvoittaako vaikkapa jokin EU-säädös tai muu vastaava kompostien tarkastuksiin.

– No se juuri on nyt se, mitä tässä vielä pitää katsoa, että eihän tähän liity mitään sellaisia esteitä, joka tämän sitten vesittäisi. Hallituksen tahtotila on se, että tähän suuntaan pyritään ja luotetaan siihen, että ihmiset osaavat hoitaa omat biojätteensä oikein.

Nähtäväksi siis jää, nähdäänkö kompostitarkastuksia vielä.

