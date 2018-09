Hallitus haluaa mahdollistaa alennusmyynnit itsehoitolääkkeille – lakiesitys lausunnoille

Kaikkia reseptivapaita itsehoitolääkkeitä saisi myydä suositushintaa halvemmalla, eli esimerkiksi särkylääkkeitä voisi myydä alennuksella. Muun muassa näin linjasi hallitus viime vuonna puoliväliriihessään. Linjausta on nyt valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja se on lähdössä alkusyksyllä lausuntokierrokselle. Asiasta kertoi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) eduskunnalle keskiviikkona.

Lisäksi hallitus linjasi, että tiettyjen itsehoitolääkkeiden myynnin voisi laajentaa päivittäistavarakauppaan. Esimerkiksi lääkerasvat voisivat tulla päivittäistavarakauppaan, mutta särkylääkkeet eivät.

Itsehoitolääkkeet, niiden jakelu ja hinnat kuuluvat lääkelain apteekkitoimintaa koskevan paketin toiseen osaan eli niin sanottuun apteekki kakkoseen. Mattilan mukaan muutoksia on tulossa myös apteekkiveroon sen yhteydessä.

Tavoite on, että myös paketin toinen osa käsitellään eduskunnassa vielä tänä syksynä. Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun paketin ensimmäisestä osasta, joka laajentaa turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia perustaa uusia apteekkeja nykyistä enemmän palveluntarpeen perusteella.

Mattilan mukaan tavoite on, että apteekkien määrää voisi lisätä selvästi. Uudistuksen myötä tulee mahdolliseksi perustaa apteekki esimerkiksi sairaalan yhteyteen.

”Liian varovainen muutos”.

Monet edustajat pitivät esitystä vielä vajavaisena. Esimerkiksi SDP:n kansaedustaja Tytti Tuppurainen totesi istuntosalissa, että hallituksen olisi pitänyt luoda nyt kokonaisvaltainen selvitys siitä, millä tavalla lääkemarkkinoita ja apteekkialaa Suomessa pitää uudistaa.

– Mutta edes tähän ei hallituksella rohkeus riittänyt. Se, mikä erityisesti huolestuttaa, on tutkimustiedon valossa tieto siitä, että jopa 80 prosentilla apteekeista on säännöllisiä vaikeuksia lääkkeiden saatavuuden kanssa. Tämä kuvaa sitä, miten merkittävästä ongelmasta on kysymys. Nyt pitäisi hallituksen pystyä parempaan, hän sanoi.

– Nyt etenemme näitten pakettien tietä ja odotamme täällä eduskunnassa, milloin paketti kakkonen saapuu, Tuppurainen huomautti.

Kokoomuksen Sari Sarkomaan mielestä ministerin nyt esittelemä uudistus mahdollistaa kilpailun esimerkiksi aukioloajoilla.

– On tärkeää, että mietitään, millä tavalla voidaan järkevästi lisätä kilpailua apteekkilaitoksessa, jotta siitä hyötyy palvelunsaaja ja veronmaksaja.

Mattila sanoi jo ministerikautensa alussa, että hän ei aio vapauttaa apteekkialan kilpailua. Tätä vaati jälleen esimerkiksi vihreiden Antero Vartia, jonka mielestä nyt tehty muutos on liian varovainen. Muita vihreitä ei hänen näkemystään ollut puolustamassa.

– On selvää, että lääkkeitä ei voi verrata ruisleipään. Sitä varten meillä on Fimea, joka asettaa tiukat kriteerit sille, mitkä edellytykset pitää täyttää, jotta saa perustaa apteekin. Esitykseni mukaan luvan saavat ainoastaan ne, jotka nämä kriteerit täyttävät, Vartia perusteli ajatustaan.